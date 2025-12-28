Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü tarafından “Dünyanın En İyi Turizm Köyleri” arasında gösterilen Urla ilçesindeki Barbaros Mahallesi, kültürel mirası, tarımsal üretimi ve sanatla iç içe yaşam tarzıyla dikkat çekiyor.

Renkli bostan korkuluklarının sergilendiği Oyuk Festivali, her yıl binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiyi köye çekiyor.

Kültür, tarım ve sanat bir arada

Yaklaşık 700 yıllık geçmişe sahip olan Barbaros Mahallesi, yaz-kış ziyaretçilerini ağırlayan yapısıyla öne çıkıyor.

2016 yılından bu yana düzenlenen Oyuk Festivali sayesinde mahalle, yalnızca İzmir’de değil, uluslararası turizm çevrelerinde de tanınır hale geldi. Festival dönemlerinde artan ziyaretçi sayısı, köy ekonomisine de doğrudan katkı sağlıyor.

İlk turistler 1970’li yıllarda gelmişti

Barbaros Mahallesi Muhtarı Barbaros Ersan, köyün turizmle tanışmasının 1970’li yıllara dayandığını belirtti. O dönemde yabancı turistlerin Türk geceleri ve folklor gösterileri için köye getirildiğini aktaran Ersan, her şey dahil sistemine geçilmesiyle bu sürecin 1998’de sona erdiğini söyledi.

Oyuk Festivali ile yeniden canlanan bir köy

Mahallenin 2016 yılına kadar sakin bir dönem geçirdiğini ifade eden Ersan, Oyuk Festivali’nin köy için bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Festivalin imece usulüyle yapıldığını belirten Ersan, şu bilgileri paylaştı:

İlk festivalde yaklaşık 6 bin kişi köyü ziyaret etti

Amaç; tarımı canlandırmak, göçü tersine çevirmek ve köylünün gelirini artırmaktı

Köy nüfusu kadar, yani 400’ün üzerinde oyuk (korkuluk) üretildi

Her yıl yıpranan oyuklar yenilenerek festival geleneği sürdürülüyor

“Urla’ya bir turizm köyü yakıştı”

UNESCO’ya yapılan başvuruların 2021 yılından itibaren sürdüğünü anlatan Ersan, 2024’te yapılan başvurunun kabul edildiğini ve 17 Ekim 2025 tarihinde Barbaros’un tescilli turizm köyü ilan edildiğini söyledi. Ersan, bu gelişmenin ardından ziyaretçi sayısında belirgin bir artış yaşandığını dile getirdi.

Kadın emeği ve sanat ön planda

Mahallede el sanatları atölyesi bulunan mimar Arzu Kutluay, köydeki üretimin büyük ölçüde kadınlar tarafından yürütüldüğünü belirtti. Kutluay, Barbaros’un sanatsal kimliğini şu sözlerle anlattı:

“İşletmelerin neredeyse tamamı kadınlara ait. Açık hava sineması, kadınlar korosu, ritim atölyeleri gibi birçok etkinlik düzenleniyor. Yapılan her şey imeceyle hayata geçiriliyor.”

Festival dönemlerinde ziyaretçi yoğunluğu artıyor

İlkbahar ve sonbahar aylarında ziyaretçi sayısının arttığını belirten Kutluay, özellikle Oyuk Festivali dönemlerinde köyün büyük ilgi gördüğünü söyledi. Sosyal medyada yapılan paylaşımların da Barbaros’un tanınırlığını artırdığı ifade ediliyor.

Turizmle birlikte esnaf da hareketlendi

Mahallenin yerlilerinden esnaf Süleyman Yıldız, turizmin köy ekonomisine etkisini anlattı. Festival sonrası kahvesini yemekhaneye dönüştürdüklerini belirten Yıldız, artan taleple birlikte köyde ticari hayatın canlandığını söyledi. Turizm köyü unvanının ardından yoğunluğun daha da arttığını ifade etti.