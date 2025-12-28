Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, son dönemde artan yankesicilik olayları üzerine kapsamlı bir çalışma başlattı.

Yapılan analizlerde, pazar yerlerinde yaşanan hırsızlık olaylarının faili olarak M.E. (37) isimli kadının öne çıktığı belirlendi.

61 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu

Polis ekipleri, M.E. hakkında “uyuşturucu madde ticareti” ile “elde veya üstte taşınan eşyayı özel beceriyle almak suretiyle hırsızlık” suçları başta olmak üzere çok sayıda dosya bulunduğunu tespit etti. Şüphelinin bu suçlardan toplam 61 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı bildirildi.

Suç dosyası kabarık çıktı

Yapılan incelemelerde M.E.’nin geçmişte yankesicilik, gasp, kapkaç, uyuşturucu madde kullanma, bulundurma ve ticareti gibi birçok suçtan kaydının bulunduğu ortaya çıktı. Emniyet kaynakları, şüphelinin bu nedenle “suç makinesi” olarak nitelendirildiğini ifade etti.

Kayıt dışı adreste saklandığı belirlendi

Ekipler, şüphelinin izini sürerek Konak ilçesinde kayıt dışı bir ikamette saklandığını tespit etti. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla M.E. yakalanarak gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edildi

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli kadın, adli makamlara teslim edildi. M.E.’nin cezaevine gönderilmesi beklenirken, soruşturmanın bağlantılı olabilecek diğer suçlar yönünden de sürdüğü öğrenildi.