Son Mühür - İzmir’de 2018 yılında hayatını kaybetmiş halde bulunan emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık’ın oğlu Dorukhan Büyükışık’ın ölümüne ilişkin dosya yeniden gündeme alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmada elde edilen yeni deliller, bilirkişi raporları, teknik incelemeler ile HTS ve daraltılmış baz kayıtlarının değerlendirilmesi sonucunda 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu.

Soruşturma çerçevesinde İzmir merkezli 9 ilde bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Bakan Gürlek konuyla ilgili, "Hiçbir dosyanın üzerinin örtülmesine, hiçbir delilin karartılmasına müsaade etmeyeceğiz. Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, maddi gerçeğin ortaya çıkartılması ve adaletin tecellisi için tüm imkânlarımızla çalışmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Dorukhan Büyükışık'ın şüpheli ölümü

Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık’ın oğlu Dorukhan Büyükışık, 2018 yılında İzmir’in Narlıdere ilçesindeki bir inşaat şantiyesinde ölü bulunmuş, olay ilk etapta yüksekten düşme olarak kayıtlara geçmişti. Büyükışık’ın babası Ethem Büyükışık’ın girişimleri sonucu olayda görev alan 8 polis memuru hakkında dava açılmıştı. Soruşturmada, polislerin savcılık talimatına rağmen kamera kayıtlarını sağlıklı şekilde incelemediği, görüntülerin bir kopyasını muhafaza altına almadığı ve delilleri eksiksiz toplamadığı tespit edilmişti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında ise şubat ayında 4 şantiye bekçisi ile 1 inşaat işçisi hakkında “kasten öldürme” suçlamasıyla dava açılmıştı.

Bakan Gürlek'in X paylaşımının tamamı şu şekilde:

''Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu güçlü irade doğrultusunda faili meçhul her dosyanın üzerine kararlı bir şekilde gidiyor, adaletin mutlaka tecelli etmesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz.

Bu çerçevede Adalet Bakanlığımız bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi’nin koordinasyonunda; İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımızca Dorukhan Büyükışık'ın şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada harekete geçilmiştir.

Dorukhan Büyükışık dosyasında ortaya çıkan yeni deliller; bilirkişi raporları, teknik incelemeler, HTS ve daraltılmış baz kayıtları ile delillerin karartıldığına yönelik bulgular ışığında 26 şüpheli hakkında gözaltı kararları verilmiş; İzmir merkezli 9 ilde bu sabah eş zamanlı operasyon başlatılmıştır.

Bu soruşturmayı büyük bir titizlik ve yüksek sorumluluk bilinciyle yürüten İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımıza, İzmir İl Jandarma Komutanlığımıza ve sürece katkı sunan tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum.

Hiçbir dosyanın üzerinin örtülmesine, hiçbir delilin karartılmasına müsaade etmeyeceğiz. Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, maddi gerçeğin ortaya çıkartılması ve adaletin tecellisi için tüm imkânlarımızla çalışmayı sürdüreceğiz.''