Son Mühür- Son haftalarda Balıkesir’de meydana gelen peş peşe depremler, İzmir başta olmak üzere çevre illerde hissedilerek vatandaşlarda tedirginlik yaratıyor.

9 Kasım günü öğle saatlerinde hissedilen 4.5 büyüklüğündeki deprem, bölgede hissedilen depremlerin devamı niteliğinde kaydedildi.

Önce büyük deprem yaşandı, can kaybı oldu

Balıkesir’de bir süre önce yaşanan daha büyük depremde can kaybı meydana gelmiş, kentte hem hasar hem de korku yaratmıştı.

O sarsıntıdan sonra bölgede art arda depremler kaydedilmeye devam ediyor. Uzmanlar depremlerin bir süre daha sürebileceği uyarısında bulunuyor.

İzmir’in birçok ilçesinde net şekilde hissedildi

AFAD verilerine göre 9 Kasım’daki deprem, Balıkesir’in Sındırgı ilçesi merkezli 4.5 (Mw) büyüklüğünde gerçekleşti.

Derinliği 7.14 km olarak ölçülen sarsıntı, İzmir’in özellikle Bornova, Bayraklı, Karşıyaka, Buca ve Konak gibi merkezi ilçelerinde belirgin şekilde hissedildi.

Vatandaşların panik anları sosyal medyaya yansıdı

Sarsıntıyla birlikte kısa süreli panik yaşayan vatandaşlar ev ve iş yerlerinden çıkarken, deprem sosyal medyada geniş yankı buldu

AFAD:

Merkez üssü: Sındırgı (Balıkesir)

Büyüklük: 4.5 (Mw)

Saat: 11:58:50 TSİ

Derinlik: 7.14 km

Enlem: 39.22667 N

Boylam: 28.01389 E

Tarih: 2025-11-09