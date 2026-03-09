Son Mühür/ Beste Temel- İzmir’in kalbinde estetik ve modern şehircilik anlayışını birleştiren dev bir adım atılıyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, kentin sembol noktalarından biri olan Bayraklı Sevgi Yolu’ndaki yenileme çalışmalarını yerinde inceleyerek projenin detaylarını kamuoyuyla paylaştı. "Güzel İzmir Hareketi" vizyonuyla başlatılan bu kapsamlı dönüşümle, Sevgi Yolu hem altyapı hem de üstyapı anlamında bambaşka bir kimliğe bürünüyor.

Modern Şehircilik ve tarihsel dokunun buluşması

Bayraklı Sevgi Yolu’nda gerçekleştirilen çalışmalar sadece bir çevre düzenlemesi değil, aynı zamanda kentin binlerce yıllık mirasına bir saygı duruşu niteliği taşıyor. Yaklaşık 6 bin metrekarelik dev bir alana yayılan projede, Smyrna Höyüğü’ndeki arkeolojik kazılardan elde edilen motifler modern tasarımlarla harmanlanıyor. Özellikle podima zemin kaplamalarında tercih edilen antik bezemeler, sokağa tarihsel bir derinlik katarken; granit kaplamalar ve modern kent mobilyalarıyla bölgenin estetik standartları yukarı çekiliyor. Proje tamamlandığında 335 metrelik bu ticaret aksı, sadece alışverişin değil, kültürel ve sosyal yaşamın da merkezi olacak.

Altyapıdan üstyapıya kesintisiz mesai

Çalışmaların seyrini yakından takip eden Başkan Cemil Tugay, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Daire Başkanı Selahattin Mamikoğlu ve İZBETON Genel Müdürü Gökhan Kara’dan sahadaki son duruma dair teknik bilgiler aldı. Yağmur suyu ve içme suyu hatlarının tamamen modernize edildiği projede, altyapı kurumlarıyla koordineli bir süreç yürütülüyor. Vatandaşların ve bölge esnafının günlük yaşamının olumsuz etkilenmemesi adına operasyonların büyük bir bölümü gece saatlerinde gerçekleştiriliyor. Dayanıklılığı yüksek sentetik zemin çözümleriyle uzun ömürlü bir kullanım hedeflenirken, ekipler Ramazan Bayramı öncesinde zemin betonlarını tamamlamak için yoğun bir tempo sergiliyor.

Başkan Tugay’dan esnafa "Estetik iş birliği" çağrısı

İncelemeleri sırasında bölge esnafıyla samimi bir sohbet gerçekleştiren Dr. Cemil Tugay, belediyenin yürüttüğü fiziksel iyileştirmelerin görsel bir bütünlükle taçlanması gerektiğine vurgu yaptı. Kentin çehresini değiştirecek bu dönüşümde tabela ve dış cephe uyumunun kritik bir rol oynadığını belirten Tugay, esnaftan ortak estetik anlayışına destek istedi. Belediye Başkanı, “Bizim yaptığımız düzenlemeleri, dükkanların cepheleri ve tabela standartları tamamlamalı. Birbirini bütünleyen renkler ve modellerle Sevgi Yolu’nu bir cazibe merkezine dönüştürebiliriz” diyerek, kolektif bir güzelleştirme hareketinin önemine dikkat çekti.

Bayraklı için yeni bir yaşam alanı doğuyor

Yenilenen aydınlatma sistemleri, saksılı yeşil alanlar ve dinlenme noktalarıyla Bayraklı Sevgi Yolu, yaya öncelikli bir ticaret merkezi olarak kurgulanıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin titizlikle yürüttüğü bu proje, bölgenin ticari hacmini artırmanın yanı sıra kentlilere nefes alabilecekleri konforlu bir sosyal alan vaat ediyor. Esnafın ve mahalle sakinlerinin memnuniyetle karşıladığı çalışmalar, İzmir’in modern ve estetik vizyonunun somut bir yansıması olarak gün sayıyor.

