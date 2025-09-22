Balıkesir depremlerle sallanmaya devam ediyor. Meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından, çok sayıda farklı büyüklüklerde sarsıntı meydana geldi. Sarsıntılar meydana gelen devam ederken, gece saatlerinde bir deprem daha oldu. Merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan deprem; İzmir ve İstanbul başta olmak üzere pek çok çevre il ve ilçeden de hissedildi.

5 büyüklüğünde deprem!

Son dakika bilgileriyle birlikte depreme ait veriler de ortaya çıktı. Depremin büyüklüğü Kandilli Rasathanesi tarafından 5 olarak açıklandı. Saat 00.05 sıralarında meydana gelen depremin meydana geldiği derinlik ise 7.4 KM olarak duyuruldu. Deprem başta Balıkesir olmak üzere çevre il ve ilçelerde de büyük panik yarattı.

İşte, depreme ait veriler: