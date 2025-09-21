Ortadoğu’da barış süreciyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Portekiz Dışişleri Bakanı Paulo Rangel, ülkesinin Filistin devletini resmen tanıdığını açıkladı. Bu kararla birlikte son 24 saat içinde Filistin’i tanıyan ülke sayısı dörde yükseldi.

İngiltere, Avustralya ve Kanada’nın Ardından

Filistin’i tanıyan ülkeler arasına Portekiz de katıldı. Daha önce İngiltere, Avustralya ve Kanada aynı yönde karar almıştı. Böylece kısa süre içinde dört ülkenin diplomatik desteğiyle Filistin’in uluslararası alandaki konumu daha da güçlendi.

“İki devletli çözüm tek yol”

Portekiz Dışişleri Bakanı Paulo Rangel, yaptığı açıklamada ülkesinin kararını şu sözlerle duyurdu:

“Kalıcı barış için tek çözüm olan iki devletli çözümü destekliyoruz. Filistin devletinin tanınması bu hedefe yönelik önemli bir adımdır.”

BM Genel Kurulu öncesi beklentiler

Diplomatik kaynaklara göre, önümüzdeki günlerde ABD’nin New York kentinde düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda yeni tanıma kararları gelebilir. Özellikle Fransa ve Belçika’nın Filistin devletini resmen tanıması bekleniyor.

Uluslararası destek artıyor

Son günlerde art arda gelen tanıma kararları, Filistin meselesinde uluslararası toplumun tavrında önemli bir değişimin işareti olarak yorumlanıyor. Analistler, bu gelişmenin hem bölgedeki diplomatik dengeleri hem de barış sürecini doğrudan etkileyeceğini vurguluyor.