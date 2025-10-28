Son Mühür- AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre deprem, 28 Ekim 2025 tarihinde saat 10.10’da kaydedildi. Merkez üssü Sındırgı olan sarsıntının 39.1775 kuzey enlemi ve 28.26639 doğu boylamı koordinatlarında gerçekleştiği bildirildi.

Yerin 6 kilometre derinliğinde hissedildi

Depremin yerin 6,22 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi. Kısa süreli paniğe neden olan sarsıntı, Balıkesir’in çevre ilçelerinde olduğu kadar İzmir’de de şiddetli şekilde hissedildi. Vatandaşlar, özellikle yüksek katlı binalarda depremin net şekilde hissedildiğini belirtti.

Şu ana kadar olumsuz bir ihbar yok

İlk belirlemelere göre can veya mal kaybına ilişkin herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi. AFAD ve ilgili kurumlar, bölgede olası artçı sarsıntılara karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.