Son Mühür - İstanbul’un yoğun bölgelerinden Galata’da bir restoranda 4 turist için düzenlenen hesap, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Rojda Altıntaş’ın haberine göre, bir taksici tarafından restorana götürülen turistlerden, gecenin sonunda 59 bin TL (yaklaşık 1.229 Euro) tahsil edildi.
4 Alman'a fiyat şoku
Fenerbahçe – Stuttgart UEFA Avrupa Ligi maçını izlemek için Türkiye’ye gelen 4 turist, bir taksici eşliğinde Galata’daki bir balık restoranına yönlendirildi. Gecenin sonunda turistlerden dört kişilik yemek için 59 bin TL (yaklaşık 1.229 Euro) talep edildi. Paylaşılan adisyonda müşterilerin 10 bira, 8 duble rakı, 6 istiridye, 1,5 kilogram levrek, 1,5 kilogram çupra, 2 kilogram lagos, bir ordövr tabağı ve altı porsiyon tereyağlı jumbo karides sipariş ettiği görüldü. Görselde çupra için 6 bin 450 TL, levrek için ise 6 bin 600 TL fiyat belirlendiği ifade edildi.
'Fırsatçılık' tepkisi
Hesabın fotoğrafını çekip Almanya’ya taşıyan turistler, durumu “fırsatçılık” olarak nitelendirirken, Türkiye’de son yıllarda yükselen yemek fiyatları Alman basınında da geniş yankı buldu.