Fenerbahçe – Stuttgart UEFA Avrupa Ligi maçını izlemek için Türkiye’ye gelen 4 turist, bir taksici eşliğinde Galata’daki bir balık restoranına yönlendirildi. Gecenin sonunda turistlerden dört kişilik yemek için 59 bin TL (yaklaşık 1.229 Euro) talep edildi. Paylaşılan adisyonda müşterilerin 10 bira, 8 duble rakı, 6 istiridye, 1,5 kilogram levrek, 1,5 kilogram çupra, 2 kilogram lagos, bir ordövr tabağı ve altı porsiyon tereyağlı jumbo karides sipariş ettiği görüldü. Görselde çupra için 6 bin 450 TL, levrek için ise 6 bin 600 TL fiyat belirlendiği ifade edildi.

'Fırsatçılık' tepkisi