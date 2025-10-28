Sözcü’nün haberine göre, Anayasa Mahkemesi’nin ret kararıyla memur ve emeklilerin 2026-2027 döneminde alacakları zam oranlarında herhangi bir değişiklik yapılmayacak. Bu karar, maaş artışlarında adil bir düzenleme bekleyen milyonlarca memur ve emekli arasında büyük hayal kırıklığı yarattı.

Kurulun belirlediği karara göre, memur maaşları ve memur emeklilerinin aylıkları 2026 yılının ilk altı ayında yüzde 11, ikinci altı ayında yüzde 7; 2027 yılının ilk altı ayında yüzde 5, ikinci altı ayında ise yüzde 4 oranında artırılacak. Ayrıca, bu dönemlerde oluşacak enflasyon farkı da memur ve memur emeklilerinin maaş ve aylıklarına yansıtılacak.

Bin liralık ilave ücret