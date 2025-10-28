Son Mühür - Anayasa Mahkemesi (AYM), milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiren önemli bir kararda, Kamu Hakem Kurulu'nun 2026-2027 dönemi zam oranının uygulanmasının durdurulması talebini reddetti. AYM, kararında zammın durdurulmasını gerektiren bir hak ihlali olmadığına hükmederek, “Yoksulluğun kişinin maddi ve manevi bütünlüğüne ciddi bir tehdit oluşturmayacağı” gerekçesine yer verdi.
Anayasa Mahkemesi'ne taşımıştı
Emekli ve çalışanların düşük zam almasına yol açtığı iddiasıyla Türkiye İstatistik Kurumu’nu (TÜİK) mahkemeye taşıyan Yargıtay 7. Ceza Dairesi Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz, bu kez Kamu Hakem Kurulu’nun belirlediği zam oranlarını Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı. Çilesiz, hükümetin 2026 yılı enflasyon beklentisi yüzde 20 olmasına karşın memur ve emeklilere kümülatif yüzde 18,8 zam verilmesinin yoksullaşmaya yol açacağını öne sürerek, kararın “tedbiren durdurulması ve iptali” talebinde bulundu.
Oranlar değişmedi
Sözcü’nün haberine göre, Anayasa Mahkemesi’nin ret kararıyla memur ve emeklilerin 2026-2027 döneminde alacakları zam oranlarında herhangi bir değişiklik yapılmayacak. Bu karar, maaş artışlarında adil bir düzenleme bekleyen milyonlarca memur ve emekli arasında büyük hayal kırıklığı yarattı.
Zam miktarı belli oldu
Kurulun belirlediği karara göre, memur maaşları ve memur emeklilerinin aylıkları 2026 yılının ilk altı ayında yüzde 11, ikinci altı ayında yüzde 7; 2027 yılının ilk altı ayında yüzde 5, ikinci altı ayında ise yüzde 4 oranında artırılacak. Ayrıca, bu dönemlerde oluşacak enflasyon farkı da memur ve memur emeklilerinin maaş ve aylıklarına yansıtılacak.
Bin liralık ilave ücret
Memur ve memur emeklilerinin taban aylıklarına 2026 yılının ilk altı ayında 1.000 TL ek ödeme yapılacak. Kamu görevlilerine ödenen yabancı dil tazminatına esas gösterge rakamları ise 100 puan artırılarak uygulanacak. Koruma ve güvenlik görevlisi personelden, resmi ve dini bayram günlerinde fiilen çalışanlara, her gün için fazla çalışma saat ücretinin 8 saate denk gelen üç katı tutarında fazla mesai ücreti ödenecek.