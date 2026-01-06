Son Mühür/ Yağmur Daştan- İzmir Adalet Sarayı çevresinde sabah saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Güvenlik kameralarına yansıyan şüpheli bir nesne nedeniyle teyakkuza geçen emniyet güçleri, bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı. Adliye binasının bulunduğu sokak, olası bir olumsuzluğa karşı tamamen yaya ve araç trafiğine kapatılırken, uzman ekiplerin müdahalesiyle büyük bir panik önlendi.

Vatandaşın müdahalesi güvenlik kameralarına takıldı

Olayın başlangıcına dair elde edilen ilk bilgilere göre, şüpheli paketin seyir halindeki bir minibüsten düştüğü iddia edildi. Yol ortasında kalan paketi fark eden bir vatandaşın, iyi niyetle nesneyi yol kenarına taşıması ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen emniyet birimleri, paketin içeriğinin bilinmemesi nedeniyle protokol gereği en üst düzey tedbirleri hayata geçirdi.

Bomba imha uzmanları devreye girdi

Olay yerine ulaşan bomba imha uzmanları, özel ekipmanlarıyla paketin bulunduğu alanda detaylı bir inceleme başlattı. Çevredeki binaların ve yoldaki vatandaşların güvenliğini ön planda tutan ekipler, çevre emniyetini pekiştirdikten sonra şüpheli pakete fünye ile müdahale etme kararı aldı. Büyük bir titizlikle gerçekleştirilen operasyon sonucunda paket, fünye yardımıyla kontrollü bir şekilde patlatıldı.

Kova şeklindeki paketten telefon çıktığı iddiası

Bomba imha uzmanlarının titizlikle yürüttüğü operasyonda, çevre emniyeti sağlandıktan sonra fünye ile kontrollü patlatma gerçekleştirildi. Patlatma işleminin ardından olay yerinde yapılan incelemelerde, kova formundaki nesnenin içeriğine dair önemli bulgulara ulaşıldı. Emniyet kaynaklarından elde edilen ilk iddialara göre, kova şeklindeki bu muhafazanın içerisinde bir adet cep telefonu bulunduğu belirtildi. Öte yandan bir başka iddiada ise paketin içerisinden kağıt çıktığı belirtildi.