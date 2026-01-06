Son Mühür/ Seçil Ünlü - Bornova Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Eros Kedi Kliniği, kısa sürede Bornova ve çevresindeki hayvanseverlerin başvuru noktası haline geldi. İstanbul’da öldürülen kedi Eros’un adıyla açılan merkezde, yalnızca dört ayda 1618’i dişi, 283’ü erkek olmak üzere toplam 1901 kedi kısırlaştırıldı.

Yeni tesisle birlikte kısırlaştırma kapasitesi önceki kliniğe kıyasla iki katına çıkarıldı. Muayene saatlerinde kısıtlama bulunmaması sayesinde sokak hayvanlarına daha hızlı ve erişilebilir sağlık hizmeti sağlandı.

Yüzlerce cerrahi ve tedavi işlemi yapıldı

Büyükpark’taki eski kliniğin karşısında, Fevzi Çakmak Caddesi ile Gençlik Caddesi kesişiminde hizmet veren merkezde dört ayda; 19 göz operasyonu, 49 diş çekimi ve diş temizliği ile 13 farklı cerrahi müdahale gerçekleştirildi. Öte yandan, eski klinikte tedavi süreci devam eden 4 bin 700 kediye yönelik sağlık hizmetleri de yeni merkezde daha güvenli ve donanımlı koşullarda sürdürüldü.

11 kişilik ekip, modern donanım

Eros Kedi Kliniği’nde 3 veteriner hekim, 3 veteriner teknikeri ve destek personeliyle birlikte toplam 11 kişilik kadro görev yaptı. Modern tıbbi donanım, kurumsal işleyiş ve hijyen standartları, hayvanseverlerden olumlu geri dönüş aldı.

Başkan Eşki: “Bu klinik bir vicdan duruşudur”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, merkezin yalnızca bir sağlık tesisi değil, aynı zamanda güçlü bir toplumsal mesaj taşıdığını belirterek şu ifadeleri kullandı: “Eros’un adı, şiddete karşı yaşamı savunduğumuzun sembolüdür. Sokak hayvanlarını korumak, onların yaşam hakkına sahip çıkmak bizim için bir vicdan meselesidir. Bornova’da hayvan dostu bir kent kültürü oluşturmak için bilimsel, planlı ve kalıcı çözümler üretiyoruz.”

Eşki, kısırlaştırma çalışmalarının önemine de dikkat çekerek, “Bu merkezle tedavi ve kısırlaştırma kapasitesi artırıldı. Daha güçlü bir ekip ve modern donanımla can dostlarımıza hızlı, güvenli ve profesyonel hizmet sunuluyor. Bornova’da hiçbir canlı kendini sahipsiz hissetmeyecek.” değerlendirmesinde bulundu.