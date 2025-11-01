Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), firmaların yurt dışı kaynaklı dövizlerini Türk lirasına çevirirken yararlandıkları destek uygulamasının süresini 30 Nisan 2026’ya kadar uzattı. Karar, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete’de yayımlandı

Banka, “Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerinin Türk Lirasına Dönüşümünün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile söz konusu uygulamanın süresini daha önce 31 Ekim 2025 olarak belirlenen tarihten 30 Nisan 2026’ya taşıdı.

Firmalar için devam eden destek

Uzatma kararıyla birlikte, firmalar yurt dışından elde ettikleri dövizleri TL’ye çevirirken sağlanan destekten önümüzdeki dönemde de faydalanabilecek. TCMB, uygulamanın detaylarını tebliğ üzerinden duyurdu.