Bağcılar Mahmutbey Mahallesi'nde yer alan İstanbul Toptancılar Çarşısı'ndaki (İSTOÇ) bir iş yerinde yangın başladı ve alevler hızla çevredeki diğer binalara yayıldı.

İhbarın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, bitişikteki iş yerlerine yayılan alevleri kontrol altına almak için müdahalelerine devam ediyor.

Müdahale sürüyor

Bazı iş yerlerinde küçük çaplı patlamalar yaşanırken, bazı binalarda ise kısmi çökmeler meydana geldi. Yangına, çeşitli ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilerek müdahale devam ediyor.