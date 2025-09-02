Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2 Eylül Salı gününe ait hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre, kuzeydoğu bölgeler ile Doğu Akdeniz'in parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Ardahan çevreleri ile Hatay kıyılarında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması beklenirken, diğer bölgelerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.
Sıcaklıklar nasıl seyredecek?
Hava sıcaklıklarının, kuzey ve iç bölgelerde mevsim normallerine yakın, diğer bölgelerde ise mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Güney kesimlerde rüzgarın ise güney yönlerden hafif, yer yer orta şiddette esmesi bekleniyor.
2 Eylül 2025 Hava durumu
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
- Çanakkale: 33°C – Az bulutlu ve açık
- Edirne: 34°C – Az bulutlu ve açık
- İstanbul: 30°C – Az bulutlu ve açık
- Kırklareli: 33°C – Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
- Afyonkarahisar: 31°C – Az bulutlu ve açık
- Denizli: 36°C – Az bulutlu ve açık
- İzmir: 34°C – Az bulutlu ve açık
- Muğla: 36°C – Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Hatay kıyılarında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
- Adana: 36°C – Parçalı ve az bulutlu
- Antalya: 30°C – Parçalı ve az bulutlu
- Burdur: 35°C – Parçalı ve az bulutlu
- Hatay: 32°C – Parçalı ve az bulutlu, kıyıları yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
- Ankara: 32°C – Az bulutlu ve açık
- Eskişehir: 29°C – Az bulutlu ve açık
- Konya: 32°C – Az bulutlu ve açık
- Nevşehir: 32°C – Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
- Bolu: 29°C – Az bulutlu ve açık
- Düzce: 30°C – Az bulutlu ve açık
- Sinop: 32°C – Az bulutlu ve açık
- Zonguldak: 26°C – Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
- Amasya: 34°C – Parçalı ve çok bulutlu
- Samsun: 29°C – Parçalı ve çok bulutlu
- Tokat: 35°C – Parçalı ve çok bulutlu
- Trabzon: 26°C – Parçalı ve çok bulutlu, gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusu yer yer çok bulutlu, Ardahan çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
- Erzurum: 32°C – Parçalı ve az bulutlu
- Kars: 32°C – Parçalı ve az bulutlu
- Malatya: 38°C – Parçalı ve az bulutlu
- Van: 30°C – Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
- Diyarbakır: 42°C – Az bulutlu ve açık
- Gaziantep: 41°C – Az bulutlu ve açık
- Mardin: 38°C – Az bulutlu ve açık
- Siirt: 40°C – Az bulutlu ve açık