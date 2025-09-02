Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2 Eylül Salı gününe ait hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre, kuzeydoğu bölgeler ile Doğu Akdeniz'in parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Ardahan çevreleri ile Hatay kıyılarında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması beklenirken, diğer bölgelerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.

Sıcaklıklar nasıl seyredecek?

Hava sıcaklıklarının, kuzey ve iç bölgelerde mevsim normallerine yakın, diğer bölgelerde ise mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Güney kesimlerde rüzgarın ise güney yönlerden hafif, yer yer orta şiddette esmesi bekleniyor.

2 Eylül 2025 Hava durumu

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Çanakkale: 33°C – Az bulutlu ve açık

Edirne: 34°C – Az bulutlu ve açık

İstanbul: 30°C – Az bulutlu ve açık

Kırklareli: 33°C – Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Afyonkarahisar: 31°C – Az bulutlu ve açık

Denizli: 36°C – Az bulutlu ve açık

İzmir: 34°C – Az bulutlu ve açık

Muğla: 36°C – Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Hatay kıyılarında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Adana: 36°C – Parçalı ve az bulutlu

Antalya: 30°C – Parçalı ve az bulutlu

Burdur: 35°C – Parçalı ve az bulutlu

Hatay: 32°C – Parçalı ve az bulutlu, kıyıları yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Ankara: 32°C – Az bulutlu ve açık

Eskişehir: 29°C – Az bulutlu ve açık

Konya: 32°C – Az bulutlu ve açık

Nevşehir: 32°C – Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Bolu: 29°C – Az bulutlu ve açık

Düzce: 30°C – Az bulutlu ve açık

Sinop: 32°C – Az bulutlu ve açık

Zonguldak: 26°C – Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Amasya: 34°C – Parçalı ve çok bulutlu

Samsun: 29°C – Parçalı ve çok bulutlu

Tokat: 35°C – Parçalı ve çok bulutlu

Trabzon: 26°C – Parçalı ve çok bulutlu, gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusu yer yer çok bulutlu, Ardahan çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Erzurum: 32°C – Parçalı ve az bulutlu

Kars: 32°C – Parçalı ve az bulutlu

Malatya: 38°C – Parçalı ve az bulutlu

Van: 30°C – Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Diyarbakır: 42°C – Az bulutlu ve açık

Gaziantep: 41°C – Az bulutlu ve açık

Mardin: 38°C – Az bulutlu ve açık

Siirt: 40°C – Az bulutlu ve açık