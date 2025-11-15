Son Mühür / İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Beyoğlu Ömer Avni Mahallesi’nde devam eden Kabataş Metro inşaatında iskelenin çökmesinin ardından göçükte kalan bir işçinin tüm müdahalelere rağmen hayatını yitirdiğini açıkladı.

Konuyla ilgili İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç Dr. Abdullah Emre Güner de sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Güner, “Kabataş Metro şantiye alanında meydana gelen göçükte hastanede tedavisi devam eden işçilerimizden 1’i, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Vefat eden işçimize Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Diğer 2 işçimizin tedavileri sürmektedir."