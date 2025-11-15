İstanbul Valiliği, Beyoğlu’nda devam eden metro hattı çalışmalarında meydana gelen iskele çökmesi sonrasında göçük altında kalan işçilere ilişkin açıklama yaptı. Valilik, olay yerinde bulunan 2 işçinin ilk müdahale ile çıkarıldığını, diğer 3 işçinin ise ekiplerin yoğun çalışması sonucunda kurtarılarak hastaneye sevk edildiği bilgisini aktardı.

Olay hakkında bilgiler verildi

Açıklamada olayla ilgili bilgiler de verildi. Buna göre; saat 20.30 civarında Ömer Avni Mahallesi’ndeki şantiye alanında aniden bir çökme meydana geldiği ihbar üzerine bölgeye hızla çok sayıda polis, itfaiye, UMKE ve AFAD ekibi yönlendirildiği ifade edildi. Ekiplerin çökme alanında arama-kurtarma faaliyetlerine hemen başladığının da altı çizildi.

‘Bölgedeki hastanelerde tedavi altına alındılar’

Valilik, iki işçinin olayın hemen ardından yapılan ilk müdahaleyle göçükten çıkarıldığını belirtti. Açıklamanın devamında, "Göçükte kalan 3 işçi ise ekiplerin çalışması sonucu çıkarılmıştır. Yaralı olarak çıkarılan 3 işçi sağlık ekipleri tarafından bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştır." ifadelerine yer verildi. Kurtarılan işçilerin tedavilerinin sürdüğü, olayla ilgili incelemelerin ise devam ettiği bildirildi.