İstanbul’da soğuk hava etkisini artırırken, yılbaşına sayılı günler kalmasına rağmen henüz kar yağışı görülmedi. İstanbulluların merakla beklediği açıklama ise valilikten geldi.

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, cuma ve cumartesi günleri kentin kuzey ve yüksek kesimlerinde kar beklendiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmelere göre; İstanbul genelinde 26 Aralık Cuma gününden itibaren hava sıcaklıklarının hissedilir derecede (5 ila 8 derece) azalması ve mevsim normallerinin altına düşmesiyle, soğuk ve yağışlı havanın önümüzdeki hafta boyunca etkisini sürdüreceği tahmin edilmektedir.''

Cuma ve Cumartesi günleri işaret edildi

''İstanbul'da 26 Aralık 2025 Cuma ve 27 Aralık 2025 Cumartesi günleri için beklenen yağışların genellikle yağmur şeklinde olacağı tahmin edilmektedir.İstanbul'un kuzey kesimleri ile yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışı ihtimali bulunmaktadır. İstanbul'da özellikle gece ve sabah saatlerinde görülebilecek buzlanma ve don hadiseleri hususunda dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

