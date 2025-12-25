Sibirya kaynaklı ve Karadeniz üzerinden yurda giriş yapan soğuk hava dalgasının, sıcaklıkları 4 ila 10 derece arasında düşürmesi bekleniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, İstanbul’da kar beklentisi olmadığını, yağışların yağmur şeklinde görüleceğini ifade etti. Çelik, yılbaşında da kentte kar yağışı beklenmediğini söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, Ankara’da yarın yağmur, hafta sonu ise yoğun olmamakla birlikte kar beklendiğini belirtti. Çelik, kar yağışının Ankara’nın kuzey ilçeleri ile Kızılcahamam çevrelerinde yer yer daha kuvvetli olabileceğine dikkat çekti. İzmir’de ise yarından itibaren 3-4 gün boyunca yağış beklenmediğini, parçalı çok bulutlu bir havanın etkili olacağını aktardı.

Karadeniz üzerinden Sibirya soğukları geliyor

Çelik, yur­dun yarından itibaren Sibirya kaynaklı ve Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistemin etkisi altına gireceğini, sıcaklıkların kademeli olarak 4 ila 10 derece düşeceğini ifade etti. Soğuk hava sisteminin, Karadeniz Bölgesi, İç Anadolu’nun doğusu ve Doğu Anadolu’da yer yer yoğun olmak üzere kar yağışına neden olacağını söyledi.