Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla gözaltına alınan gazeteci Barış Terkoğlu, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YouTube’daki bir programda, uyuşturucu operasyonlarıyla gündeme gelen “Kütüphane” adlı mekâna geçmişte yapılan bir baskında polislerin içeride bir savcıyla karşılaştığını iddia eden gazeteci Barış Terkoğlu hakkında, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Terkoğlu, verilen talimat doğrultusunda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

''Kaçma şüphem varsa tutuklama tedbirini kabul ediyorum''

Terkoğlu, savcılıktaki ifadesinde şunları dedi:

"Ben 2008 yılından bu yana gazetecilik mesleğini icra ederim. Bana sormuş olduğunuz soruşturmaya konu 24.12.2025 tarihli twitter ve youtube isimli sosyal medya uygulamaları üzerinden paylaşılan "polis uyuşturucu aramaya girdi içeride savcı ile karşılaştı! Barış Terkoğlu anlatıyor..." başlıklı videoyu ben paylaştım. Söz konusu video bana aittir. Video içerisinde anlatmış olduğunuz hususlara ilişkin edinmiş olduğum bilgileri hangi kaynaklardan edindiğimi anayasal güvencem ve basın kanunu hükümleri gereği paylaşmak istemiyorum. Zira bir gazeteci bilgi kaynağını açıklaması halinde mesleğini devam ettiremez.

Bana sormuş olduğunuz video paylaşımına konu olaylara ilişkin olarak daha sonra sosyal medya siteleri üzerinden gördüğüm kadarı ile bir kaç haber daha yapıldığına şahit oldum. Söz konusu haberlerin içerikleri ile benim paylaşmış olduğum metin arasında herhangi bir farklılık olmadığını hatta diğer haberlerin benim paylaşımımdan daha detaylı bir içerik olduğunu gördüm. Avukatlarım aracılığıyla dosyaya sunacağım twitter (X) uygulaması üzerinden yapılan paylaşımda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bir gazeteciye konu ile ilgili açıklama yapmış, yaptığım haberi tamamen doğrulamış hatta bu konu ile ilgili HSK'ya bildirimde bulunduğunu söylemiş, benim verdiğim bilgilerden daha detaylı bilgiler sunmuştur. Ayrıca ben yukarıda bahsettiğim videoyu paylaştıktan sonra yine sosyal medya uygulamam üzerinden gördüğüm kadarı ile yapılan diğer haberler ile benim yapmış olduğum haberin doğru olduğunu teyit ettim bunun üzerine yeniden bir tweet attım bu twitiminde uygun görülmesi halinde dosyaya sunacağım.

Yukarıda belirttiğim gibi tarafıma isnat edilen yapmış olduğum paylaşımların içeriği hakkında herhangi bir yanıltıcı şeyler olmadığını düşünüyorum. Yapmış olduğum haberin arkasındayım yaptığım haber doğrudur. Sayın savcılığın kaçma şüphem olduğuna dair bir kanaati var ise veya yapılan haberin yanıltıcı olduğu kanaati hasil ise tutuklama tedbirlerini kabul ediyorum adli kontrol talebim yoktur. Bu sebeple üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum"

Adli kontrol ile serbest bırakıldı