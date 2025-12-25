Son Mühür - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, kamuoyunda “2011 yılında futbolda şike soruşturması” olarak bilinen ve Fenerbahçe Spor Kulübü eski Başkanı Aziz Yıldırım’ın da aralarında bulunduğu birçok ismin hedef alındığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensubu bazı eski kamu görevlilerince usulsüz şekilde yürütüldüğü iddia edilen soruşturma ve kovuşturmalara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında; Lütfi Arıboğan, Ahmet Gülüm, İlhan Helvacı ve Ebru Köksal’ın Mehmet Baransu ile irtibatlı olarak usulsüz işlemlere iştirak ettikleri ve aralarında e-posta yazışmaları bulunduğuna dair tespitler olduğu öne sürüldü.

Ali Koç şikayetçi oldu

Tespitler doğrultusunda, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 4 şüpheli, “FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım” ve “soruşturmanın gizliliğini ihlal” suçlamalarıyla gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılığa ifade vermek üzere adliyeye sevk edildi. Soruşturmada Ali Koç’un “şikayetçi” sıfatıyla yer aldığı belirtildi. 2 isim serbest bırakıldı İfadelerinin alınmasının ardından eski Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Lütfi Arıboğan ile İlhan Helvacı adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. Ahmet Gülüm ve Ebru Köksal ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Neler yaşandı? 3 Temmuz 2011’de, başta Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım olmak üzere birçok kişi şike iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Uzun yıllar süren yargılama süreçlerinin ardından açılan davalarda yalnızca Aziz Yıldırım hakkında hapis cezası verilmişti. Daha sonra Anayasa Mahkemesi, yargılamanın yeniden yapılmasına hükmetmiş ve dava düşmüştü. Soruşturmada Fenerbahçe, Beşiktaş, Sivasspor ve Eskişehirspor gibi kulüplerin de adı geçmiş, bu kulüpler UEFA’dan çeşitli cezalar almıştı. UEFA’nın söz konusu yaptırımları, dönemin Türkiye Futbol Federasyonu’nun hazırladığı rapor doğrultusunda karara bağladığı öğrenilmişti.