Son Mühür- İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ait “İstanbul Senin” mobil uygulaması üzerinden milyonlarca kullanıcının kişisel verilerinin yabancı ülkelere sızdırıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma genişletildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, belediyenin farklı birimlerinde görev yapan personellerin ifadeleri alındı.
İlk etapta 4 kişi gözaltına alınmıştı
Soruşturmanın ilk aşamasında, ikisi Akıllı Şehircilik Daire Başkanlığı’nda, ikisi ise İletişim Koordinasyon Merkezi’nde çalışan toplam dört kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin dijital materyalleri ve belediye sistemlerindeki erişim kayıtları detaylı şekilde incelendi.
Gözaltı sayısı 5’e yükseldi
Yürütülen incelemelerde yeni delillere ulaşılması üzerine bir kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi. Soruşturma kapsamındaki toplam gözaltı sayısı beşe yükseldi.
Savcılıktan 4 kişi için tutuklama talebi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gözaltındaki beş kişiden dördü hakkında “kişisel verileri hukuka aykırı şekilde elde etmek ve paylaşmak” suçlamasıyla tutuklama talebinde bulundu.
Bir kişi hakkında ise adli kontrol uygulanması istendi. Şüpheliler, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.