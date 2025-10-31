Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla, beş yıldır çözülemeyen Gülistan Doku dosyası yeniden gündeme geldi.

Savcılığın koordinasyonunda kurulan özel ekip, olay günü ve öncesine ait kayıtları detaylı biçimde analiz etmeye başladı.

70 ayrı noktadaki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve iş yeri kameralarından toplanan yaklaşık 700 saatlik görüntü inceleniyor. Amaç, Doku’nun kaybolduğu güne dair yeni bir iz elde etmek.

Yeni görüntülere ulaşıldı

Yapılan incelemelerde, Gülistan Doku’nun kaybolduğu gün gittiği kafeye hangi güzergahtan ulaştığına ilişkin daha önce tespit edilemeyen yeni kamera görüntülerine ulaşıldı. Tüm kayıtların saniye saniye izlendiği, dosya üzerindeki gizlilik kararının ise halen sürdüğü öğrenildi.

Dosyayı kadın başsavcı inceledi

Beş yıldır çözülemeyen dosya, Türkiye’nin üç kadın başsavcısından biri olan Ebru Cansu’nun Tunceli’ye atanmasıyla yeniden ele alındı.

Cansu, göreve gelir gelmez Gülistan Doku dosyasını öncelikli olarak inceledi ve özel ekibin oluşturulması talimatını verdi.

Son kez eski sevgilisiyle görüştü

5 Ocak 2020 tarihinde Tunceli’deki öğrenci yurdundan ayrılan Gülistan Doku’dan bir daha haber alınamadı. Ailesinin ihbarı üzerine başlatılan aramalarda, Doku’nun cep telefonunun en son Uzunçayır Baraj Gölü’ndeki Sarı Saltuk Viyadüğü yakınlarında sinyal verdiği belirlendi.

Kentte yapılan aramalarda dalgıç ekipleri, su altı robotları ve teknolojik cihazlar kullanıldı ancak hiçbir bulguya ulaşılamadı.

Kameralar bozuk, görüntüler eksik

Soruşturma kapsamında elde edilen verilere göre, Gülistan Doku’nun kaybolduğu gün kent merkezindeki bir kafede eski erkek arkadaşı Z.A. ile buluştuğu ve ardından şehir içi minibüse bindiği kamera kayıtlarıyla tespit edilmişti.

Ancak minibüse nereden bindiği ve nerede indiği halanetleştirilemedi. Olayın yaşandığı bölgeyi gören üniversiteye ait kameranın bozuk olduğu, uzaktaki bir diğer kameranın ise net görüntü sağlayamadığı belirtilmişti.

Eski sevgili gözaltına alınmıştı

Kaybolmadan bir gün önce Z.A.’nın evine girerken görülen Doku’nun ertesi gün çıkış anı ise kamera açısının değişmesi nedeniyle kaydedilemedi.

Z.A. daha sonra gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla ve yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakılmıştı.