Son Mühür- CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla hazırlanan iddianame tamamlandı. Oylamaya hile karıştırıldığı gerekçesiyle, İl Başkanı Özgür Çelik, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın da aralarında bulunduğu 10 kişi hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Savcılıktan açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, “Cumhuriyet Halk Partisi’nin 2023 yılı Ekim ayında gerçekleştirdiği İstanbul İl Başkanlığı seçiminde usulsüzlükler yapıldığına dair iddialar üzerine 10 şüpheli hakkında Siyasi Partiler Kanunu’nun 112’nci maddesi kapsamında kamu davası açılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadeleri yer aldı.

Soruşturma süreci

CHP İstanbul İl Kongresi’ne ilişkin soruşturma 4 Mart’ta başlatılmıştı. Başsavcılık, seçimde hile yapıldığı ve seçim kanununa muhalefet edildiği yönündeki iddialar üzerine işlem başlatıldığını duyurmuştu.

Kongrede yaşananlar

8 Ekim 2023’te Haliç Kongre Merkezi’nde yapılan kongrede Özgür Çelik 342 oy alarak İstanbul İl Başkanı seçilmişti. Rakibi Cemal Canpolat ise 310 oyda kalmıştı. Seçim, parti içindeki “değişimciler” ile “genel merkez çizgisi” arasındaki yarış olarak değerlendirilmişti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çelik’i desteklerken; Canpolat’ın genel merkeze yakın isimler tarafından desteklendiği belirtilmişti.