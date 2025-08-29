Son Mühür- 30 Ağustos zaferinin yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınlayan Tüm Yerel Sen Genel Örgütlenme Sekreteri Devrim Onur Erdağ, zaferin bütün imkansızlıklara ve zor şartlara rağmen geldiğine işaret etti.

Erdağ mesajında şu ifadelere yer verdi.

30 Ağustos Bağımsızlığın Sonsuz Ateşi

Tarih sahnesinde bazı günler vardır ki yalnızca bir zaferi değil, bir milletin yeniden var oluşunu simgeler. 30 Ağustos 1922 işte tam da bu günlerden biridir. Çünkü bu tarih, Anadolu’nun dört bir yanında yakılan özgürlük meşalesinin en parlak alevini ifade eder.

Atatürk milletine güveniyordu...

Kurtuluş Savaşı yıllarında Türk milleti yorgundu, açtı, yoksuldu… Ama bağımsızlık sevdası, hiçbir işgal ordusunun, hiçbir zorbalığın söndüremediği kadar güçlüydü. Koca bir imparatorluk yıkılmış, topraklar parçalanmış, umutlar neredeyse tükenmişti. Fakat bir kişi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletine güveniyor, milletine inanıyordu.

Ve işte bu inançla 26 Ağustos 1922 sabahı, Büyük Taarruz başladı. Kocatepe’de sabaha karşı yükselen ilk top sesleri, aslında milletimizin yeniden doğuşunun habercisiydi. Günlerce süren kan, ateş ve çelik içinde, Türk ordusu, her adımını bağımsızlığa doğru attı.

Atatürk’ün sesi tarihe kazındı...

30 Ağustos sabahı, Dumlupınar’da son büyük darbe vuruldu. Yorgun ama kararlı Mehmetçik, canı pahasına süngü hücumuna kalktı. O an yalnızca bir savaş değil, bir milletin onuru savunuluyordu. Sonunda, yedi düveli dize getiren bir irade zafer kazandı.

Bu zaferin ardından Atatürk’ün sesi tarihe kazındı:

“Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri!”

Bu söz, yalnızca bir askeri emir değildi. O, milletine bağımsızlığı, özgürlüğü ve onuru müjdeleyen bir haykırıştı.

Zaferin Anlamı: Bir Milletin Yeniden Doğuşu

30 Ağustos Zaferi, yalnızca bir askeri başarı değildir. O, küllerinden yeniden doğan bir milletin hikâyesidir. Anadolu’nun köylerinden, kasabalarından, şehirlerinden çıkan Mehmetçikler; analarının gözyaşlarıyla, babalarının dualarıyla cepheye koştu. Çocuk yaşta delikanlılar, özgürlük uğruna canlarını hiç düşünmeden feda etti.

Amaç yalnızca düşmanı kovmak değildi; kendi kaderini kendi elleriyle yazmak isteyen bir halk vardı bu mücadelede. Çünkü Atatürk’ün dediği gibi:

“Türk milleti bağımsız yaşamış ve bağımsızlığı var olmasının yegâne şartı kabul etmiş kahraman bir millettir.”