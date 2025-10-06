Son Mühür - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş. ve bağlı şirketlerine yönelik bir operasyon gerçekleştirildi. Soruşturma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın "Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerinin Türk Lirasına Dönüşümünün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ"ine ilişkin uygulama talimatı çerçevesinde başlatıldı. Devletin, ihracat yoluyla ülkeye döviz kazandıran firmalara döviz tutarı üzerinden sağladığı yüzde 3’lük desteğin suistimal edildiğinin tespit edilmesi üzerine harekete geçildi. Bu sabah İstanbul genelinde 24 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamalarıyla 23 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılırken, şu ana kadar 21 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.'ye bağlı şirketler

GRAMALTIN KIYMETLİ MADENLER RAFİNERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

KADSİS KIYMETLİ MADENLER VE MADENCİLİK A.Ş.

İAR DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENLER YETKİLİ MÜESSESE A.Ş.

HALAÇ DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENLER YETKİLİ MÜESSESE ANONİM ŞİRKETİ

HALAÇ KUYUMCULUK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

HLC KIYMETLİ MADENLER VE YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ

İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ KIYMETLİ METALLER TİCARET A.Ş.