İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürü Şafak Başa’nın yaklaşık 7 aydır devam eden ev hapsi sona erdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik gerçekleştirilen ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan ve ev hapsi kararı verilen Başa’ya, Denetimli Serbestlik Bürosu aracılığıyla ev hapsinin kaldırıldığı bildirildi. Başa’dan kelepçesini büroya teslim etmesi istendi.

Uzun süreli gözaltı ve ev hapsi süreci

Mülkiye Başmüfettişi olarak uzun yıllar görev yaptıktan sonra İSKİ Genel Müdürlüğü görevine atanan Şafak Başa, 26 Nisan 2025’te gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alınmıştı. Sağlık sorunlarına rağmen uzun süre zorlu koşullarda tutulan Başa hakkında mahkeme, 30 Nisan’da ev hapsi kararı vermişti.

210 gün ev hapsi

Mahkeme kararının ardından Başa, yaklaşık 210 gün boyunca ev hapsinde tutuldu. Bugün yapılan işlemle birlikte Başa, ev hapsinden çıkarıldı ve yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi için Denetimli Serbestlik Bürosu ile temas kurması istendi.