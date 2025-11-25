Son Mühür- 2025 yılı için asgari ücret, net 22 bin 104 TL olarak belirlenmiş, brüt tutar ise 26 bin 5 TL olmuştu. İşveren açısından maliyet ise yaklaşık 30 bin 621 TL'yi bulmuştu. Ancak 2025 yılında döviz kurlarındaki dalgalanma ve enflasyon oranları, maaşın alım gücünü ciddi oranda etkiledi. Yılın başında 627 dolara denk gelen 22 bin 104 TL, 25 Kasım itibarıyla 520,86 dolara kadar gerileyerek 107 dolarlık kayıp yaşandı. Dövizdeki bu kayıpla birlikte, vatandaşların alım gücü de giderek düştü.

2026 asgari ücret için senaryolar

Aralık ayında yapılacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına dair kulislerde farklı senaryolar öne çıkıyor. Hükümetin geçtiğimiz yıl izlediği enflasyon hedefi modeline benzer bir strateji izlemeyi tercih etmesi bekleniyor. Buna göre:

Hedef enflasyon %16: Asgari ücretin net 25 bin 640 TL olması bekleniyor.

Yıl sonu enflasyon beklentisi %31-33: Net 28 bin 956 TL ile 29 bin 398 TL arasında bir rakam öngörülüyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi temsilcisi olarak bulunan Türk-İş ve Hak-İş, komisyonda yapılacak değişikliklere dair taleplerde bulunmuştu.

Asgari ücrette artış senaryoları

Kulislerde, hükümetin geçmiş yıllarda uyguladığı strateji doğrultusunda, asgari ücrete refah payı eklenerek %20-25 arasında bir zam yapılabileceği konuşuluyor. İşte o senaryolar:

%20 zam: Asgari ücret net 26 bin 584 TL, brüt ise 31 bin 206 TL olabilir.

%25 zam: Asgari ücret net 27 bin 630 TL, brüt ise 32 bin 506 TL’ye çıkabilir.

Asgari ücretin sosyal ve ekonomik etkileri

Asgari ücretin belirlenmesi sadece çalışanları değil, aynı zamanda kıdem tazminatları, SGK cezaları, engelli ve doğum destekleri gibi birçok kalemi de doğrudan etkiliyor. 2025 yılı Ekim verilerine göre, dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 28 bin 411 TL, yoksulluk sınırı ise 92 bin 547 TL olarak belirlendi.

DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu da asgari ücretin belirlenme yöntemini eleştirerek, komisyonda yapılan uygulamaların antidemokratik olduğunu ve bu sürecin değişmesi gerektiğini dile getirdi.

Bakan Işıkhan’dan asgari ücret açıklamaları

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretin belirlenmesi süreciyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, "Komisyondan hem çalışanlarımızın refahını koruyan hem de işverenlerimizin üretim ve istihdam gücünü gözeten optimal bir seviyenin ortaya çıkacağına inanıyorum," dedi. Bakan, ayrıca aralık ayında yapılacak komisyon toplantısında tüm tarafların sosyal diyalog çerçevesinde ortak akılla bir uzlaşmaya varmasını beklediklerini belirtti.