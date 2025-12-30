Son Mühür- Yalova’da terör örgütü IŞİD’e yönelik düzenlenen operasyonda güvenlik güçleri, sivillerin zarar görmemesi için insani hassasiyetle hareket etti.

“Çocuklara yazık, teslim ol” çağrısıyla başlayan operasyonda teröristlerin ateş açmasıyla sıcak çatışma yaşanmıştı. Yaklaşık 8 saat süren operasyonda 3 polis memuru şehit olurken, 8 polis ve 1 bekçi yaralanmıştı.

Operasyon teslim ol çağrısıyla başladı

Güvenlik güçleri, Yalova’da tespit edilen IŞİD hücre evine gece saat 02.00 sıralarında operasyon düzenlemişti.

Polis ekipleri, içeride bulunan kadın ve çocukların zarar görmemesi amacıyla “Çocuklara yazık, teslim ol” çağrısında bulunmuştu.

Teröristler ateş açtı, sivilleri canlı kalkan yaptı

Teslim ol çağrısına silahla karşılık veren teröristler, kadın ve çocukları canlı kalkan olarak kullanmıştı.

Bu durum operasyonu zorlaştırırken, güvenlik güçleri sivillerin zarar görmemesi için son derece kontrollü bir müdahale yürütmüştü.

Çatışma yaklaşık 8 saat sürdü

Gece boyunca devam eden sıcak temas, kadın ve çocukların varlığı nedeniyle titizlikle sürdürülmüştü.

Güvenlik güçleri, uzun süren çatışmanın ardından hücre evine müdahale ederek teröristleri etkisiz hale getirdi.

3 polis şehit oldu, 9 güvenlik görevlisi yaralandı

Operasyonun sonunda 3 polis memuru şehit olurken, 8 polis memuru ve 1 bekçi yaralanmıştı. Güvenlik güçlerinin kararlı müdahalesi sonucu 6 terörist ölü olarak ele geçirilmişti, 5 şüpheli ise gözaltına alınmıştı.

Şehitler Yalova Emniyet Müdürlüğü’nde uğurlandı

Şehit polislerin naaşları, Yalova Emniyet Müdürlüğü’nde düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı. Törende emniyet teşkilatı mensupları, şehit yakınları ve yetkililer hazır bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan şehitler için mesaj

Törende konuşan Ali Yerlikaya, şehit polisler için şu ifadeleri kullandı: “Vatan toprağımız payidar kalsın diye şehit olanlar gibi şehit olan 3 polisimizi rahmete uğurluyoruz. İlker Pehlivan, Turgut Külünk ve Yasin Koçyiğit zalimin karşısında durmanın vakarı ile görev yaptı.

Onlar nazlı hilal uğruna ölmeyi göze alan şehitler ocağının neferleriydi. Sizler asil milletimizin alın yazısına şeref olarak yazıldınız.

Kahraman polislerimiz, bugün uğurladığımız silah arkadaşlarımız ile kadın ve çocukları kendilerine kalkan yapan hain teröristler karşısında azimle, kararlılıkla dimdik durdunuz. Milletimize pusu kuranların tuzaklarını başlarına yıktınız. Allah hepinizden razı olsun.

Üniformanızı kuşandığınız her an dumanı yükselen ocaklardaki dualar sizler için. Yüreklerimizde derin bir acı var. Bu acıyı hiçbir sözün anlatması mümkün değil. Sizler asla yalnız değilsiniz. Bu acı evinizde başlayan ama 86 milyonun yüreğine yayılan bir acıdır.

Bugün hepimiz şehitlerimizin başında aynı duanın içindeyiz. Hepimiz aynı sancak altında, aynı hüzündeyiz. İnancımızda şehitlik en yüce makamlardandır.”

"Şehitlik peygamberlikten sonra en yüce makamdır"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuşmasının devamında şehitliğin inançtaki yerini vurgulayarak, terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti. Yerlikaya, şu sözleri dile getirdi:

“Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’de Rabbimiz buyuruyor ki: ‘Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Bilakis onlar diridirler.’ İşte bu müjde, bu teselli, bu gerçek yüreğimize su serper.

Şehitler toprağın altında değil, rahmetin ufkunda diridirler. Peygamberlikten sonra en yüce makam olan şehitlik; işte bu kutsal vatan toprağındaki iddiamızdır, dirayetimizdir, hürriyet sevdamızın en büyük dayanağıdır.”

“Acımız büyük ama kararlılığımız da çok büyük”

Şehitlerin hatırasına sahip çıkmanın bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Yerlikaya, mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek şunları söyledi:

“Bugün acımız çok büyük ama kararlılığımız da çok büyük. Şehitlerimizin hatırasını yaşatmak, onların bizlere emanet bıraktığı bu vatana sahip çıkmak boynumuzun borcudur.

Bu borç sözle değil, sebatla ödenir. Bu borç geri adım atmayarak, mücadeleyi büyüterek, sadakatle ve azimle ödenir.”

“Terörle mücadelede asla geri adım atmayacağız”

Terörle mücadelede devletin tüm unsurlarıyla kararlılıkla yoluna devam edeceğini belirten Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

“Bu vatanı terörle dize getirmeye çalışanlara bugüne değin nasıl fırsat vermediysek, bundan sonra da asla fırsat vermeyeceğiz.

Terörle mücadelede kararlı ve emin adımlarla Allah’ın izniyle ilerleyeceğiz. Aziz milletimizin destek ve dualarıyla; kahraman Mehmetçik, kahraman polis, kahraman jandarma, kahraman sahil güvenlik ve kahraman korucularımızla birlikte durmadan, duraksamadan devam edeceğiz.”

“Şehitlerimizin emanetine rehavetsiz sahip çıkacağız”

Yerlikaya, konuşmasını birlik ve beraberlik vurgusuyla tamamladı: “Bu ülkenin çakıl taşına dahi göz koyanlar; kardeşliğimize, birliğimize, beraberliğimize kast edenler karşılarında devletimizin kudretini ve milletimizin birliğini görecekler.

Başta şehitlerimiz İlker Pehlivan, Turgut Külünk ve Yasin Koçyiğit olmak üzere, vatan uğruna toprağın bağrına düşen tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Makamları ali olsun.

Kederli ailelerimize, Emniyet Teşkilatımıza ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Rabbim gazilerimize acil şifalar versin.”