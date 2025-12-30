Yargı çevrelerinden edinilen ilk bilgiler, soruşturmanın Fatih Ergin'in son dönemdeki sosyal medya etkileşimleri üzerine yoğunlaştığını gösteriyor. Gözaltı kararının, Yalova'da emniyet güçleri ile DEAŞ mensubu teröristler arasında yaşanan ve üç polis memurunun şehit olduğu çatışmaya ilişkin paylaşımlarla bağlantılı olduğu iddia ediliyor. Terörle mücadele operasyonlarının hassasiyeti ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi süreçleri kapsamında, Ergin'in yaptığı bazı değerlendirmelerin "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" veya benzeri suçlamalar kapsamında değerlendirildiği öne sürülüyor. Soruşturmanın detaylarının önümüzdeki saatlerde netleşmesi bekleniyor.

Gözaltı Gerekçesi: Yalova Operasyonu ve Sosyal Medya

Fatih Ergin, kişisel X (Twitter) hesabından yaptığı kısa açıklama dışında henüz bir beyanda bulunmadı. Güvenlik kaynaklarından yansıyan bilgilere göre, Yalova'da bir hücre evine düzenlenen ve saatlerce süren çatışmanın ardından, operasyonun detaylarına ve şehit polislerin durumuna dair sosyal medyada dolaşıma giren teyitsiz bilgilerin soruşturma dosyasına girdiği belirtiliyor.

Emniyet birimleri, özellikle terör operasyonları sırasında yapılan paylaşımların operasyon güvenliğini tehlikeye atıp atmadığı veya toplumda infial yaratıp yaratmadığı konularını titizlikle inceliyor. Ergin'in de bu kapsamda ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldüğü tahmin ediliyor. Avukatlarının emniyetteki işlemleri takip ettiği ve gün içinde bir açıklama yapılabileceği kaydedildi.

Fatih Ergin Kimdir?

1987 yılında Zonguldak'ta dünyaya gelen Fatih Ergin, ilk ve orta öğrenimini Kastamonu'nun Cide ilçesinde tamamladı. Yükseköğrenimini Eskişehir Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde bitiren Ergin, gazetecilik kariyerine 2011 yılında adım attı.

Kariyeri boyunca çeşitli internet haber sitelerinde genel yayın yönetmenliği ve yazarlık yapan Ergin, özellikle 2019 yılından itibaren Yeniçağ Gazetesi'nin internet haber müdürü olarak görev yapmasıyla tanınırlığını artırdı. Türkiye'nin yakın siyasi tarihi ve toplumsal olayları üzerine kaleme aldığı yazıları ve kitapları bulunan Ergin, Kırmızı Kedi Yayınevi bünyesinde yayımlanan eserleriyle de biliniyor. Muhalif kimliğiyle tanınan gazeteci, dönem dönem yazdığı yazılar nedeniyle siyasi tartışmaların odağında yer alıyor.