Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayımladığı Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre, 2025 yılı Kasım ayında işsizlik göstergelerinde artış kaydedildi. Mevsim etkisinden arındırılmamış işsizlik oranı yüzde 8,6’ya yükselirken, atıl işgücünü de kapsayan geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 29,1 olarak hesaplandı.

İşsiz sayısı 3 milyonun üzerine çıktı

Kasım ayında 15 ve daha yukarı yaştaki işsiz sayısı, bir önceki aya kıyasla 54 bin kişi artarak 3 milyon 98 bin oldu. İşsizlik oranı ise aylık bazda 0,1 puan yükselerek yüzde 8,6 seviyesine ulaştı. Bu oran erkeklerde yüzde 7,0, kadınlarda ise yüzde 11,8 olarak tahmin edildi.

İstihdamda sınırlı artış

Aynı dönemde istihdam edilenlerin sayısı 75 bin kişi artışla 32 milyon 737 bin olarak belirlendi. İstihdam oranı 0,1 puanlık artışla yüzde 49,2’ye çıktı. Erkeklerde istihdam oranı yüzde 66,8, kadınlarda ise yüzde 31,9 olarak kayıtlara geçti.

Genç işsizlik oranı değişmedi

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı kasım ayında yüzde 15,4 ile önceki ayla aynı seviyede kaldı. Bu yaş grubunda işsizlik erkeklerde yüzde 10,6, kadınlarda ise yüzde 24,4 olarak tahmin edildi.

Atıl işgücü oranı yüzde 29,1

Zamana bağlı eksik istihdam, işsizler ve potansiyel işgücünden oluşan atıl işgücü oranı, Kasım 2025’te bir önceki aya göre 0,6 puanlık düşüşle yüzde 29,1 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,7, işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı ise yüzde 20,2 olarak açıklandı.

Haftalık çalışma süresi yükseldi

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre, istihdam edilenlerin haftalık ortalama fiili çalışma süresi kasım ayında 0,1 saat artarak 42,3 saate yükseldi. Bu artış, çalışma sürelerindeki yukarı yönlü seyrin sürdüğüne işaret etti.