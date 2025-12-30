Son Mühür - Ankara Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı kutlamaları nedeniyle 31 Aralık’ta bazı yolların kapatılacağını duyurdu. Peki, Ankara’da yarın hangi yollar trafiğe kapalı olacak?

Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün açıklamasına göre, 31 Aralık Çarşamba günü saat 18.00’den itibaren Atatürk Bulvarı’nın Sıhhiye Orduevi ile Akay Kavşağı arasındaki kısmı, GMK Bulvarı, Milli Müdafaa, Aşkabat (Bahçeli 7. Cadde) ve Bestekar caddelerinin tamamı trafiğe kapatılacak. Ayrıca Kızılırmak, Olgunlar, Selanik, Tunalı Hilmi, Azerbaycan (Bahçeli 3), Yüksel, Sakarya, Kumrular, Tunus ve Tuna caddeleri araç trafiğine kapalı olacak. Ziya Gökalp Caddesi’nin Kolej ile Kızılay Kavşağı arasındaki bölümü ile İnkılap, Konur, Karanfil, Bilge, Bülten, Çığır ve Bayındır sokakları da trafiğe kapatılacak.