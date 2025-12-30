Son Mühür- Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi çalışmaları kapsamında güvenlik kriterlerini karşılamayan ürünlere yönelik kamuoyunu bilgilendirmeye devam ediyor. Son açıklamada, insan sağlığı açısından risk taşıdığı belirlenen bir temizlik ürünü daha Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’ne eklendi.

Best markalı ürün incelemeye alındı

Bakanlık tarafından yapılan değerlendirmelerde, Best markasına ait bir temizlik ürününün kullanımının güvenli olmadığı tespit edildi. Ürünün, kullanıcılar üzerinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği gerekçesiyle inceleme kapsamına alındığı bildirildi.

Sağlık riskleri nedeniyle yasak kararı

Yapılan teknik analizler sonucunda, söz konusu ürünün görme bozukluğu, yanık ve çeşitli yaralanmalara neden olabileceği belirtildi. Bu bulgular doğrultusunda Ticaret Bakanlığı, ürünün piyasaya arzını durdurma kararı aldı.

Satıştaki ürünler toplatılacak

Karar kapsamında yalnızca yeni satışlar değil, halihazırda piyasada bulunan ürünler de toplatılacak. Bakanlık, tüketici sağlığının korunması amacıyla denetimlerin süreceğini ve güvensiz ürünlere karşı gerekli tüm idari tedbirlerin uygulanacağını vurguladı.