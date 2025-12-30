Son Mühür - Yapılan zammın ardından Captain Black grubunda en ucuz sigaranın fiyatı 90 TL’ye, en pahalı sigaranın fiyatı ise 95 TL’ye çıktı. Böylece sigara fiyatlarında 2026 yılı öncesindeki ilk artış gerçekleşmiş oldu. Zam haberini Türkiye Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından paylaştı.

5 Ocak işaret edilmişti

Fiyat artışı 5 Ocak 2026 tarihi itibarıyla uygulanmaya başlayacak. Yeni fiyat listesi, bu tarihten sonra satış noktalarında geçerli olacak. Yeni zamlar bekleniyor Sigara fiyatlarına yapılan bu artışın, ÖTV ve artan maliyet baskıları nedeniyle önümüzdeki süreçte diğer sigara gruplarına da yansıması bekleniyor. Yeni yıl öncesinde ve sonrasında sigara fiyatlarının yeniden güncellenebileceği belirtiliyor. Captain grubuna zam: Yeni fiyatlar belli oldu Captain Black King Size: 90 TL

Captian Black Conpact: 90 TL

Captain Black Slims: 95 TL