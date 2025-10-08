İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 38 yaşındaki sanatçı İrem Derici, “uyuşturucu madde kullanımını özendirmek” suçlamasıyla Şişli’deki evinde jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Avukatından açıklama

Derici'nin avukatı Ayşegül Mermer tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Müvekkilim İrem Derici ile birlikte yürütülen bir süreç kapsamında, ifadesine başvurulmak üzere jandarma birimine gidiyoruz. Şu an itibarıyla dosyanın içeriğine veya konusuna ilişkin tarafımıza iletilmiş resmî bir bilgi bulunmamaktadır. Süreç netleştikçe kamuoyu bilgilendirilecektir"