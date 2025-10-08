Son Mühür - Gazeteci İsmail Saymaz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Dilan ve Engin Polat çiftinin gözaltına alındığını açıkladı.
Saymaz, Polat çiftinin İstanbul Çekmeköy’deki villalarına düzenlenen operasyonun polis ve jandarma tarafından ortaklaşa gerçekleştirildiğini belirterek şu ifadeleri paylaştı:
"Dilan ve Engin Polat, Çekmeköy’deki villalarından iki polis ve bir jandarma ekibi tarafından gözaltına alındı."
9 ay cezaevinde kalmıştı
“Kara para aklama” ve “vergi kaçırma” suçlamalarıyla tutuklanan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile eşi Engin Polat, 9 aylık cezaevi sürecinin ardından serbest bırakılmıştı.
