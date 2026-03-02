ABD Başkanı Donald Trump, ABD ve İsrail’in İran’a karşı yürüttüğü askeri operasyonlara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İngiliz basınına konuşan Trump, operasyonun yaklaşık dört hafta sürebileceğini öngördüklerini söyledi.

“Bu sürecin dört hafta sürmesi planlandı”

Trump, İran’a yönelik saldırıların belirli bir takvim çerçevesinde ilerlediğini belirterek, “Bu yaklaşık dört haftalık bir süreç. Başından beri bu uzunlukta olacağını öngördük” ifadelerini kullandı.

İran’ın büyük ve güçlü bir ülke olduğunu dile getiren Trump, buna rağmen operasyonun planlanandan daha kısa sürede tamamlanabileceğini savundu.

ABD’nin ilk kayıpları

ABD Başkanı, İran ile süren çatışmalarda hayatını kaybeden üç Amerikan askerine de değindi. Trump, kayıplar için üzüntüsünü dile getirirken, savaş koşullarında benzer durumların yaşanabileceğini ifade etti.

Yetkililer, askeri kayıplara ilişkin detaylı bilginin daha sonra paylaşılacağını belirtti.

“48 üst düzey isim etkisiz hale getirildi” iddiası

Trump, saldırılarda İran’daki liderlik kadrosunun ciddi biçimde hedef alındığını ileri sürerek, yaklaşık 48 kişinin etkisiz hale getirildiğini iddia etti.

Operasyonun planlandığı şekilde ilerlediğini savunan Trump, elde edilen sonuçların beklentilerinin ötesinde olduğunu söyledi.

Diplomasi kapısı açık

İran ile müzakere ihtimaline de değinen Trump, görüşmelere açık olduklarını ancak bunun ne zaman gerçekleşeceğine dair net bir takvim bulunmadığını ifade etti.

Florida’daki Mar-a-Lago malikanesinden açıklamalarda bulunan Trump, Bahreyn, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Ürdün başta olmak üzere birçok ülke lideriyle temas kurduğunu aktardı.

“Operasyon sonrası olumlu gelişmeler olabilir”

Trump, ABD ve İsrail saldırılarının sona ermesinin ardından İran’da siyasi ve demokratik gelişmeler yaşanabileceğini savundu. “Pek çok şey olabilir ve son derece olumlu gelişmeler yaşanabilir” diyen Trump, sürecin dikkatle izlenmesi gerektiğini belirtti.

ABD Başkanı’nın ilerleyen saatlerde Washington’a dönerek ulusal güvenlik ekibiyle değerlendirme yapması bekleniyor.