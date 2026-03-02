Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre yurdun kuzeydoğu kesimlerinde yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Doğu Karadeniz’in doğusu ile Iğdır çevrelerinde yağış görülecek; kıyı kesimlerde yağmur, iç bölgelerde ise karla karışık yağmur ve kar etkili olacak. Ülkenin diğer bölgelerinde ise parçalı ve az bulutlu bir hava öngörülüyor.

Bölge bölge hava raporu

Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis görülecek. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksek noktaları ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarında çığ riski ve kar erimesine bağlı tehlike bulunuyor. Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde, diğer bölgelerde ise normaller civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

2 Mart 2026 Hava durumu

MARMARA

EDİRNE °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

AFYONKARAHİSAR °C, 11°C

Az bulutlu

DENİZLİ °C, 16°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 17°C

Az bulutlu

MUĞLA °C, 16°C

Az bulutlu

AKDENİZ

ADANA °C, 19°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 20°C

Az bulutlu

HATAY °C, 16°C

Az bulutlu

MERSİN °C, 17°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

ANKARA °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 13°C

Az bulutlu

KAYSERİ °C, 2°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 10°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

BOLU °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA °C, 10°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 11°C

Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 6°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

DOĞU ANADOLU

ERZURUM °C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 2°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

DİYARBAKIR °C, 13°C

Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 13°C

Az bulutlu

SİİRT °C, 10°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 14°C

Az bulutlu

