Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre yurdun kuzeydoğu kesimlerinde yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Doğu Karadeniz’in doğusu ile Iğdır çevrelerinde yağış görülecek; kıyı kesimlerde yağmur, iç bölgelerde ise karla karışık yağmur ve kar etkili olacak. Ülkenin diğer bölgelerinde ise parçalı ve az bulutlu bir hava öngörülüyor.
Bölge bölge hava raporu
Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis görülecek. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksek noktaları ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarında çığ riski ve kar erimesine bağlı tehlike bulunuyor. Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde, diğer bölgelerde ise normaller civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.
2 Mart 2026 Hava durumu
MARMARA
EDİRNE °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
AFYONKARAHİSAR °C, 11°C
Az bulutlu
DENİZLİ °C, 16°C
Az bulutlu
İZMİR °C, 17°C
Az bulutlu
MUĞLA °C, 16°C
Az bulutlu
AKDENİZ
ADANA °C, 19°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 20°C
Az bulutlu
HATAY °C, 16°C
Az bulutlu
MERSİN °C, 17°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
ANKARA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 13°C
Az bulutlu
KAYSERİ °C, 2°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 10°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
BOLU °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
AMASYA °C, 10°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 11°C
Parçalı bulutlu
TOKAT °C, 6°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu
DOĞU ANADOLU
ERZURUM °C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 2°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
DİYARBAKIR °C, 13°C
Az bulutlu
GAZİANTEP °C, 13°C
Az bulutlu
SİİRT °C, 10°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 14°C
Az bulutlu