Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre yurdun kuzeydoğu kesimlerinde yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Doğu Karadeniz’in doğusu ile Iğdır çevrelerinde yağış görülecek; kıyı kesimlerde yağmur, iç bölgelerde ise karla karışık yağmur ve kar etkili olacak. Ülkenin diğer bölgelerinde ise parçalı ve az bulutlu bir hava öngörülüyor.

Bölge bölge hava raporu

Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis görülecek. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksek noktaları ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarında çığ riski ve kar erimesine bağlı tehlike bulunuyor. Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde, diğer bölgelerde ise normaller civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor. 2 Mart 2026 Hava durumu MARMARA EDİRNE °C, 14°C Parçalı ve az bulutlu İSTANBUL °C, 12°C Parçalı ve az bulutlu KIRKLARELİ °C, 13°C Parçalı ve az bulutlu KOCAELİ °C, 15°C Parçalı ve az bulutlu EGE AFYONKARAHİSAR °C, 11°C Az bulutlu DENİZLİ °C, 16°C Az bulutlu İZMİR °C, 17°C Az bulutlu MUĞLA °C, 16°C Az bulutlu AKDENİZ ADANA °C, 19°C Az bulutlu ANTALYA °C, 20°C Az bulutlu HATAY °C, 16°C Az bulutlu MERSİN °C, 17°C Az bulutlu İÇ ANADOLU ANKARA °C, 12°C Parçalı ve az bulutlu ESKİŞEHİR °C, 13°C Az bulutlu KAYSERİ °C, 2°C Parçalı ve az bulutlu KONYA °C, 10°C Az bulutlu BATI KARADENİZ BOLU °C, 11°C Parçalı ve az bulutlu DÜZCE °C, 15°C Parçalı ve az bulutlu KASTAMONU °C, 13°C Parçalı ve az bulutlu ZONGULDAK °C, 10°C Parçalı ve az bulutlu ORTA ve DOĞU KARADENİZ AMASYA °C, 10°C Parçalı bulutlu SAMSUN °C, 11°C Parçalı bulutlu TOKAT °C, 6°C Parçalı bulutlu TRABZON °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu DOĞU ANADOLU ERZURUM °C, -1°C Parçalı ve çok bulutlu KARS °C, 0°C Parçalı ve çok bulutlu MALATYA °C, 6°C Parçalı ve az bulutlu VAN °C, 2°C Parçalı ve az bulutlu GÜNEYDOĞU ANADOLU DİYARBAKIR °C, 13°C Az bulutlu GAZİANTEP °C, 13°C Az bulutlu SİİRT °C, 10°C Az bulutlu ŞANLIURFA °C, 14°C Az bulutlu