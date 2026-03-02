ABD, İsrail ve İran üçgeninde gerilim her geçen dakika artmaya devam ediyor. ABD ve İsrail ortak saldırılarla İran'ı hedef alırken, İran ise misilleme saldırıları gerçekleştirmişti. ABD-İsrail ortak saldırılarında İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney hayatını kaybederken, İsrail ve ABD hattında da çok sayıda kayıp olduğu aktarıldı. Karşılıklı saldırılar devam ederken İran, gece operasyonlarıyla yeniden harekete geçti.

İran'dan İsrail'e yoğun bombardıman!

Gece saatlerinde gelen son görüntülere göre İran'ın İsrail'e yönelik yeni bir hava saldırısı başlattığı öğrenildi. Yeni saldırı dalgasının ardından taraflar arasında peş peşe açıklamalar gelirken, İran cephesinden dikkat çeken bir açıklama geldi.

"Gece henüz yeni başladı!"

İran cephesinden yapılan son açıklamada, ""Gece henüz yeni başladı!" ifadeleri kullanıldı. İran'ın yeni dini lideri Ayetullah Arafi ise, "Bu gece herkes dünyanın sonuna şahit olacak." dedi.