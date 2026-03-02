Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran ile artan gerilim sonrası Tahran’daki büyükelçiliğini kapatma kararı aldı. BAE Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, büyükelçi dahil tüm diplomatik personelin İran’dan geri çekildiği duyuruldu.

Kararın, son dönemde yaşanan saldırılar ve güvenlik endişeleri nedeniyle alındığı belirtildi.

“Diplomatik misyon tamamen çekildi”

BAE Dışişleri Bakanlığı, Tahran’daki diplomatik faaliyetlerin durdurulduğunu ve tüm misyonun ülkeye geri çağrıldığını bildirdi. Açıklamada, İran kaynaklı saldırıların sivilleri ve kritik altyapıları hedef aldığı iddia edildi.

Söz konusu saldırıların konut alanları, havaalanları, limanlar ve hizmet tesislerini kapsadığı ve sivillerin güvenliğini tehlikeye attığı öne sürüldü.

“Ulusal egemenliğe açık ihlal” vurgusu

BAE yönetimi, İran’ın gerçekleştirdiği belirtilen saldırıların ülkenin egemenliğini ihlal ettiğini savundu. Açıklamada, bu eylemlerin uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Şartı’na aykırı olduğu ifade edildi.

Diplomatların geri çekilmesi kararının, devletin güvenliğini tehdit eden her türlü saldırganlığa karşı kararlı bir duruşun göstergesi olduğu kaydedildi.

Bölgesel güvenlik ve enerji piyasaları

BAE açıklamasında, mevcut gerilimin yalnızca iki ülkeyi değil, bölgesel ve uluslararası güvenliği de etkileyebileceği uyarısı yapıldı.

Ayrıca enerji güvenliği ve küresel ekonomik istikrar açısından da risk oluştuğu belirtilerek, taraflara itidal çağrısında bulunuldu.

Gözler İran’dan gelecek açıklamada

BAE’nin diplomatik misyonunu tamamen geri çekmesi, iki ülke ilişkilerinde yeni bir kırılma noktası olarak değerlendiriliyor. İran tarafından konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, gelişmeler uluslararası kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

