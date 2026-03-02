ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran’a yönelik yürütülen “Epic Fury Operasyonu” hakkında yazılı ve görsel açıklama yaptı. Açıklamada, operasyon kapsamında binin üzerinde noktanın hedef alındığı bildirildi.

CENTCOM, saldırıların İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun askeri altyapısını hedef aldığını duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu karargâhı hedef alındı iddiası

ABD’li yetkililer, operasyon kapsamında İran Devrim Muhafızları Ordusu’na ait karargâhın vurulduğunu öne sürdü. Açıklamada, “İran İslam Devrim Muhafızları’nın artık bir karargâhı yok” ifadelerine yer verildi.

CENTCOM, saldırı anlarına ilişkin görüntüleri de kamuoyuyla paylaştı. Görüntülerde hedef alınan askeri tesislerin vurulma anlarının yer aldığı aktarıldı.

“Yılanın başı kesildi” ifadesi

Açıklamada, İran Devrim Muhafızları’nın son 47 yılda binin üzerinde Amerikalının ölümünden sorumlu olduğu savunularak, gerçekleştirilen operasyonun bu yapıya ağır darbe indirdiği ileri sürüldü.

ABD tarafı, operasyonu “büyük çaplı ve stratejik” olarak nitelendirdi.

Bölgesel gerilimde yeni eşik

Epic Fury Operasyonu’na ilişkin açıklamalar, ABD-İran hattındaki gerilimin daha da yükseldiğini gösteriyor. İran tarafından konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, gelişmeler uluslararası kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

Uzmanlar, karşılıklı askeri hamlelerin Orta Doğu’daki dengeleri daha da kırılgan hale getirebileceğine dikkat çekiyor.

Operasyonun kapsamı ve sahadaki etkilerine ilişkin net tablo, taraflardan gelecek yeni açıklamalarla şekillenecek.