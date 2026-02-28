Minab Kaymakamı Muhammed Radmehr, okulun doğrudan vurulduğunu ve saldırıda çok sayıda kız öğrencinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Öte yandan İran resmi haber ajansı IRNA, saldırının ilk saatlerinde yaptığı açıklamada Minab’daki bir ilkokulun hedef alındığını ve ilk belirlemelere göre 5 kız öğrencinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

İran basınında yer alan haberlere göre, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi, ülkeye yönelik devam eden İsrail ve ABD saldırılarına ilişkin bir bildiri yayımladı.

Bildiride, saldırıların bir kez daha müzakere süreci devam ederken gerçekleştiğine dikkat çekilerek, “Elde edilen bilgilere göre Tahran ve bazı şehirlere yönelik saldırılar sürecektir. Bu nedenle başta Tahran olmak üzere saldırıya uğrayan kentlerde yaşayan vatandaşlar güvenli bölgelere gidebilir.” ifadelerine yer verildi.

Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi ayrıca, vatandaşlardan alışveriş merkezleri gibi kalabalık alanlardan uzak durmalarını istedi. Devlet dairelerinin ise geçici bir süreyle yüzde 50 kapasiteyle hizmet vereceği bildirildi.

