Son Mühür - İran devlet televizyonunun aktardığına göre, ülkenin güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentinde bulunan “Şeceretü’t-Tayyibe Kız İlkokulu”, ABD ve İsrail tarafından düzenlendiği belirtilen saldırının hedefi oldu. Şu ana kadar 51 kız öğrencinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Minab Kaymakamı Muhammed Radmehr, okulun doğrudan vurulduğunu ve saldırıda çok sayıda kız öğrencinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Öte yandan İran resmi haber ajansı IRNA, saldırının ilk saatlerinde yaptığı açıklamada Minab’daki bir ilkokulun hedef alındığını ve ilk belirlemelere göre 5 kız öğrencinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.
Çağrı yapıldı: ''Tahranı terkedin''
İran basınında yer alan haberlere göre, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi, ülkeye yönelik devam eden İsrail ve ABD saldırılarına ilişkin bir bildiri yayımladı.
Bildiride, saldırıların bir kez daha müzakere süreci devam ederken gerçekleştiğine dikkat çekilerek, “Elde edilen bilgilere göre Tahran ve bazı şehirlere yönelik saldırılar sürecektir. Bu nedenle başta Tahran olmak üzere saldırıya uğrayan kentlerde yaşayan vatandaşlar güvenli bölgelere gidebilir.” ifadelerine yer verildi.
Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi ayrıca, vatandaşlardan alışveriş merkezleri gibi kalabalık alanlardan uzak durmalarını istedi. Devlet dairelerinin ise geçici bir süreyle yüzde 50 kapasiteyle hizmet vereceği bildirildi.
Savaşta son durum
İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken, İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran’a yönelik ortak saldırılar düzenledi. İsrail Savunma Bakanlığı, İran’a karşı “önleyici saldırı” başlatıldığını duyururken, ABD Başkanı Donald Trump da İran’a yönelik “büyük bir operasyon” yürüttüklerini açıkladı.
Saldırılar kapsamında başkent Tahran’ın yanı sıra İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentlerinin hedef alındığı bildirildi. İsrail ve İran hava sahalarını kapatırken, İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi ve sirenler devreye girdi. İran’ın olası misillemesine karşı İsrail halkına sığınaklara yönelmeleri çağrısı yapıldı.
İran ordusu ise ABD ve İsrail’in saldırılarına karşılık olarak İsrail’e onlarca balistik füze ve insansız hava aracıyla karşı saldırı başlattıklarını duyurdu. Ayrıca İran’ın, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün’de bulunan ABD üslerini eş zamanlı olarak hedef aldığı; Bahreyn’deki ABD donanma üssünün vurulduğu aktarıldı.