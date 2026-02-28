Son Mühür - İsrail Savunma Bakanlığı, İran’a karşı önleyici bir saldırı başlatıldığını açıkladı. Bu duyurunun ardından İran’ın çeşitli kentlerine yönelik saldırılar düzenlendi. Donald Trump da yayımladığı video mesajda operasyonun başladığını belirterek, "Amacımız, çok sert, korkunç insanlardan oluşa acımasız bir grup olan ve doğrudan ABD'yi, yurt dışındaki üslerimizdeki birliklerimizi ve dünyadaki müttefiklerimizi tehdit eden faaliyetlerde bulunan İran rejiminin tehditlerini ortadan kaldırarak Amerikan halkını savunmaktır” ifadelerini kullandı.

''İran'ı geri almak...''

ABD’de yaşayan, İran’da son şahın oğlu Rıza Pehlevi de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ABD’nin operasyonuna destek verdi. Pehlevi, “Bu hassas saatlerde ve günlerde, her zamankinden daha fazla, nihai hedefimize odaklanmalıyız: İran’ı geri almak. Şimdilik evlerinizde kalmanızı ve güvenliğinizi korumanızı istiyorum. Dikkatli ve hazır olun ki, uygun zamanda sizi tam olarak bilgilendireceğim sokaklara geri dönerek son eylemi gerçekleştirebilesiniz.” ifadelerini kullandı.