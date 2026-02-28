Son Mühür- AK Parti İnsan Hakları Birim Başkanı Cemal Güngör, 28 Şubat Darbesi’nin 29. yıl dönümü dolayısıyla bir toplantı düzenledi. Toplantıda Güngör, 28 Şubat’ın Türkiye demokrasi tarihindeki etkilerini değerlendirdi ve darbe zihniyetine karşı duruşlarını ifade etti.

“Sadece siyaseti değil toplumu da hedef alan bir müdahale”

Güngör, konuşmasında Türkiye tarihindeki darbeler arasındaki benzerliklere dikkat çekti. 28 Şubat’ın da tıpkı 27 Mayıs, 12 Eylül, 27 Nisan ve 15 Temmuz gibi bir darbe niteliği taşıdığını belirten Güngör, “28 Şubat, sadece siyaseti değil toplumu da hedef alan, sonuçlarının nesiller boyu sürmesi planlanmış organize bir müdahaledir” dedi.

“Dini gerekçelerle devlet kurumlarına erişimden mahrum bırakılmıştır”

Dönemin hükümetinin görevden alındığını ve tankların millet iradesine karşı yürütüldüğünü hatırlatan Güngör, başörtülü kadınlar ve dini hassasiyetleri olan vatandaşlara yönelik baskıların yaşandığını ifade etti. “Bu süreçte vatandaşlarımız, dini gerekçelerle devlet kurumlarına erişimden mahrum bırakılmıştır” şeklinde konuştu.

Vesayetçi yapılara karşı AK Parti duruşu

28 Şubat ve benzeri vesayetçi girişimlere karşı durduklarını vurgulayan Güngör, AK Parti döneminde demokratikleşme adımlarının atıldığını ve vesayet odaklarının güçsüzleştirildiğini belirtti. “Milli iradeyi güçlendirerek ülkemizi hak ettiği demokrasi standardına kavuşturduk” ifadelerini kullandı.

“28 Şubat zihniyeti her an yeniden ortaya çıkabilir”

Son dönemde başörtüsü ve Anadolu’nun yerel kıyafetlerine yönelik olumsuz tutumların devam ettiğine dikkat çeken Güngör, “28 Şubat zihniyeti her an yeniden ortaya çıkabilir” uyarısında bulundu. Bu bağlamda, demokratik bilincin, sivil iradenin ve sandığın gücünün önemine işaret etti.

AK Parti’nin darbeci zihniyetle mücadelesi

Güngör, AK Parti’nin darbeci zihniyete karşı yürüttüğü mücadelenin aynı zamanda demokrasi ve hak mücadelesi olduğunu ifade etti. “Toplumsal barışı tehdit eden bu zihniyet var olduğu sürece, Türkiye’nin güçlü ve büyük olma hedefi sürekli engellenmeye çalışılacaktır. Ancak milletimizle birlikte tüm engelleri aşmaya kararlıyız” diye ekledi.

Güngör, konuşmasını, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkeye hizmet etmeye devam edeceklerini vurgulayarak tamamladı. “Demokrasi tarihimizde bir daha 28 Şubat benzeri süreçlerle karşılaşmamak için milli iradeyi daima canlı tutacağız” ifadeleriyle açıklamasını noktaladı.