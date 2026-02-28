Son Mühür- İsrail sabah saatlerinde İran’a yönelik hava saldırısı başlattığını duyurdu. Tahran’da patlama seslerinin duyulduğu, Tel Aviv’de ise hava alarmı sirenlerinin çaldığı bildirildi. Saldırılarda, İran’ın üst düzey yönetimine yönelik hedeflerin vurulduğu öne sürüldü. Sosyal medyada yer alan bilgilere göre, dini lider Ayetullah Ali Hamaney’in güvenli bir bölgeye taşındığı belirtildi.

Ne olmuştu?

İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz, operasyonun “önleyici saldırı” kapsamında düzenlendiğini açıklamıştı. Yerel kaynaklar, saldırıların iki ayrı dalga halinde yürütüldüğünü ve yaklaşık 30 farklı hedefin vurulduğunu aktarmıştı. Patlamalar Tahran’ın yanı sıra Kum, Hürremabad, İsfahan, Çitgar ve Tebriz gibi şehirlerde de hissedilmişti.

Önemli noktalar hedef alındı

İran’ın başkentinde Tahran Üniversitesi çevresi ile Jomhouri İslam Caddesi’nin vurulduğu bildirilirken, Mehrabad Havalimanı’na yönelik saldırıların da gerçekleştirildiği iddia edildi. İsfahan’daki nükleer tesisin hedef alındığı yönündeki bilgiler ise bağımsız kaynaklarca doğrulanmadı.

“ABD-İsrail ortak operasyonu” iddiası

Al Jazeera ve CNN, ABD’nin hava saldırılarına destek verdiğini aktarırken, The New York Times onlarca ABD uçağının operasyonlarda yer aldığını yazdı. İsrail’in 12. Kanalı ise saldırının “ABD-İsrail ortak operasyonu” olduğunu iddia etti. Bazı kaynaklar, iki ülkenin dört günlük ortak saldırı planı çerçevesinde hareket ettiğini öne sürdü.

Bölgede gerilim artıyor

Reuters’a konuşan İranlı bir yetkili, Tahran yönetiminin yanıt hazırlığında olduğunu ve saldırılara verilecek cevabın “ezici” olacağını belirtti. İran savaş uçaklarının havalandığı gözlemlendi. Bölgede gerilimin hızla tırmandığı ve gelişmelerin uluslararası kamuoyu tarafından yakından izlendiği kaydedildi.