Son Mühür - Bakan Yerlikaya, sosyal medya platformlarında sahte ilanlar paylaşan, çevrimiçi kumar uygulamaları aracılığıyla kumar oynatan ve yatırım danışmanlığı kisvesi altında dolandırıcılık yapan 34 kişinin jandarma tarafından gözaltına alındığını açıkladı.

225 Milyon lira değerindeki mal varlığına el konuldu

Yakalanan şahısların 225 milyon lira değerindeki mal varlıklarına el konuldu. 34 şüpheliden 14’ü tutuklanırken, 13’ü hakkında adli kontrol kararı uygulandı; diğer şüphelilerle ilgili işlemler ise sürüyor.

"Yatırım danışmanlığı ve tarım kredisi" ilanları vermişler

Yakalanan kişilerin sosyal medya hesapları üzerinden sahte motosiklet ilanları yayımlayarak dolandırıcılık yaptıkları, kumar oyunu kurarak internet üzerinden kumar oynattıkları ve "yatırım danışmanlığı" ile "tarım kredisi" adı altında dolandırıcılık gerçekleştirdikleri belirtildi.

Yerlikaya’nın operasyonla ilgili yaptığı açıklama ise şu şekilde oldu:

Sosyal medyada sahte ilan yayınlayan, İnternette kumar uygulamaları üzerinden kumar oynatan,

''Yatırım danışmanlığı adı altında dolandırıcılık yapan 34 şüpheli jandarmamız tarafından yakalandı. 225 Milyon TL değerinde mal varlığına el kondu. 14'ü TUTUKLANDI. 13’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Siber suçlarla mücadele kapsamında Ankara, Adana, Muğla ve Edirne merkezli; Mersin, Niğde, Gaziantep, Kocaeli, Bursa, İstanbul, Batman, Manisa, İzmir, Şanlıurfa, Kayseri, Diyarbakır ve Denizli’de düzenlenen operasyonlarda;

Sosyal medya platformları üzerinden sahte “motosiklet” ilanı vererek vatandaşlarımızı dolandırdıkları, İnternet bağlantılı işletim sistemleri üzerinden kumar oyunu uygulamalarının kurulumunu sağlayarak kumar oynattıkları, İnternet siteleri üzerinden “yatırım danışmanlığı ve tarım kredisi” ilanları vererek vatandaşlarımızı dolandıkları belirlenen şüpheliler hakkında Savcılıklarımızca soruşturma başlatıldı.

MASAK raporlarına istinaden şüphelilere ait yaklaşık 225 Milyon TL değerinde; 30 adet konut, 6 adet araç ve 40 adet banka hesabına el konuldu.

Valilerimizi, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, İl Jandarma Komutanlarımızı, Jandarmamızı ve MASAK çalışanlarımızı tebrik ediyorum.??????Sokaklarda olduğu gibi dijital mecralarda da vatandaşlarımızın huzurunu bozmaya çalışanlara göz açtırmıyoruz.''