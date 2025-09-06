Son Mühür - Uzun süredir beklenen yağış, hafta sonunda ülkenin batı ve kuzey kesimlerinde etkili olacak. Ankara ve İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde yağmur görülecek, hava sıcaklıkları ise yavaş yavaş düşecek.

Gökgürültülü sağanak yağış

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hafta sonu özellikle kuzey ve iç kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olmasının beklendiğini ifade etti.

Çelik, "Bölgesel olarak baktığımızda Marmara doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi genelinde hem cumartesi hem pazar günü aralıklarla gök gürültülü sağanak geçişleri göreceğiz." dedi.

Çelik, yarın Marmara'nın doğusu ile Kütahya, Eskişehir ve Düzce çevrelerinde yağışların zaman zaman kuvvetli şekilde etkili olacağını açıkladı.

Ankara ve İstanbul'da etkili olacak

Çelik, Ankara’da önümüzdeki üç gün boyunca gök gürültülü sağanak yağışların beklenildiğini belirterek, şehirde en yüksek sıcaklıkların yarın 30, pazar 26 ve pazartesi 23 dereceye kadar düşeceğini açıkladı. İstanbul’da ise yarın ve pazartesi kısa süreli yerel yağışlar öngörülürken, en yüksek sıcaklıkların 27-28 derece civarında seyredeceğini ifade etti.

6 Eylül 2025 Hava durumu

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 30

Parçalı ve az bulutlu 30 İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 29

Parçalı ve az bulutlu 29 İzmir: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 34

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 34 Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34 Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 30

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 30 Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 29

Parçalı ve çok bulutlu 29 Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 27

Parçalı ve çok bulutlu 27 Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24 Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 37