Son Mühür- Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 4 Aralık 2025 Perşembe günü toplantı gerçekleştirme kararı aldı. Bu toplantı, AK Parti, MHP ve DEM Parti heyetlerinin İmralı’da terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenecek ilk oturum olma özelliği taşıyor.

İmralı ziyaretinin ayrıntıları paylaşılacak

Toplantıda, İmralı’daki görüşmeye katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Meclis komisyonuna bilgi sunacak. Görüşmenin içeriği ve sonuçları hakkında komisyon üyelerine açıklama yapılması bekleniyor.

Görüşmenin kapsamı

AK Parti, MHP ve DEM Parti’den birer üyenin yer aldığı heyet, 24 Kasım’da İmralı Adası’na giderek Öcalan ile üç saat süren bir görüşme gerçekleştirmişti. Yapılan açıklamada, görüşmenin toplumsal bütünleşme, kardeşliğin güçlendirilmesi ve bölgesel barış sürecine katkı sağlama açısından olumlu sonuçlar doğurduğu belirtildi.

Heyet, Öcalan’a 27 Şubat’ta yaptığı “Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı”nın ardından PKK’nin kendisini feshedip silah bırakması ve 10 Mart’ta Suriye’de mutabakatın uygulanmasıyla ilgili sorular yöneltti.

Heyette kimler yer aldı?

İmralı ziyaretine AK Parti’den Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, MHP’den İstanbul Milletvekili Feti Yıldız ve DEM Parti’den Kars Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit katıldı.

Öte yandan, CHP, DEVA, Gelecek ve Saadet partilerinin oluşturduğu Yeniyol Partisi grubu, söz konusu ziyarete üye vermeme kararı almıştı.