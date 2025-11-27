Endonezya'nın batı kıyılarında, Açe bölgesinin güneybatısında yer alan Simeulue Adası çevresi, sarsıntıyla güne başladı. Bölgede meydana gelen depremin büyüklüğü uluslararası kurumlarca yüksek olarak kayda geçirildi. Sarsıntının ardından can veya mal kaybına ilişkin herhangi bir olumsuz haberin gelmemesi teselli kaynağı oldu.

Depremin büyüklüğü ve merkezi tartışma konusu oldu

Depremin merkez üssü ve derinliği konusunda farklı kurumlarca çelişkili veriler paylaşıldı. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), sarsıntının büyüklüğünü 6,6 olarak açıklarken, odak noktasını Simeulue Adası'ndaki Sinabang kasabasının yaklaşık 45 kilometre kuzeybatısı olarak belirledi. USGS kayıtlarına göre deprem, yeryüzünün 26 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Öte yandan, Endonezya'nın resmi kurumu olan Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG) ise farklı veriler kaydetti. BMKG'ye göre depremin büyüklüğü 6,3 iken, derinliği yalnızca 10 kilometre olarak açıklandı. Bu büyüklük farklılığına rağmen, sarsıntının şiddetinin bölge halkı tarafından hissedildiği belirtildi.

Tsunami uyarısı yapılmadı: Can kaybı bildirilmedi

Yetkililer, Simeulue Adası açıklarında meydana gelen bu şiddetli depremin hemen ardından olası bir tsunami tehlikesine karşı halkı rahatlatan bir açıklama yaptı. Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu, denizin durumuyla ilgili herhangi bir tehlike tespit etmediklerini ve tsunami uyarısı yapılmadığını duyurdu. Şu ana kadar bölgeden depremle ilgili herhangi bir can veya mal kaybı bilgisi bildirilmedi. Ekipler, tedbir amacıyla bölgedeki durumu yakından takip etmeye devam ediyor.