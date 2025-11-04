Son Mühür- Tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu ile oğlu Selim İmamoğlu hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi.
Adli kontrol kararı verildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında İmamoğlu ailesine yönelik yeni bir adli kontrol tedbiri uygulandığını açıkladı.
Başsavcılıktan yapılan resmi açıklamada, “Şüpheliler hakkında İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’nin bugün tarihli kararıyla haklarında yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir” ifadeleri yer aldı.
Kaynak: HABER MERKEZİ